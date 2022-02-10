طالع أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 11 فبراير 2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 11 فبراير شباط 2022، يبحث الكثير من المهتمين بعالم المال و العملات عن أسعار الذهب في مختلف الدول العربية، لذلك فإن فريق فلسطين اليوم يرصد لكم بشكل يومي أسعار الذهب في مختلف الدول العربية، و في هذه المقالة نرصد لكم أسعار الذهب في سوريا، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا رغم استقرار "المعدن النفيس" عالميا، مع ترقب المستثمرين لخطوة المركزي الأمريكي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم نحو 148.878 ألف ليرة (59.27 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق) نحو 130.272 ألف ليرة (51.86 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم في سوريا نحو 111.661 ألف ليرة (44.45 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم نحو 86.846 ألف ليرة (34.57 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا نحو 4.630 مليون ليرة (1843 دولارا). فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم نحو 1.042 مليون ليرة (414.88 دولار).