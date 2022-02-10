جدول مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

أجريت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022 يوم الثلاثاء 28 ديسمبر/ كانون أول 2021، وكالعادة خرجت لنا مجموعات تُنبيء بدور قوي بين كبار القارة السمراء.
يشارك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا 16 فريقًا هم الأفضل في القارة، وأبرزهم هذا العام الأهلي والزمالك من مصر، بجانب الترجي التونسي والوداد والرجاء المغربيين.
زاد انتظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء القارة لانتظار البداية الحقيقة لدوري أبطال أفريقيا 2022، وفي الأسطر التالية نتعرف على مواعيد المباريات والقنوات الناقلة كذلك مجموعات البطولة الأهم في القارة السمراء.
جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2022 - المجموعات
ينطلق دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 11 فبراير/ شباط 2022، ويستمر حتى 2 أبريل/ نيسان 2022.
|
الجولة الأولى
|
المباراة
|
الموعد
|
الملعب
|
صن داونز - الهلال
|
الجمعة 11 فبراير 2022،
18:00 السودان، 17:00 المغرب
|
لوفتس فيرسفيلد
|
النجم الساحلي - شباب بلوزداد
|
الجمعة 11 فبراير 2022،
18:00 مصر، 17:00 تونس
|
ملعب حمادي العقربي
|
الوداد - ساجرادا
|
الجمعة 11 فبراير 2022،
21:00 مصر، 20:00 المغرب
|
مركب محمد الخامس
|
الترجي - جوانينج
|
السبت 12 فبراير 2022،
15:00 مصر، 14:00 تونس
|
ملعب حمادي العقربي
|
حوريا - وفاق سطيف
|
السبت 12 فبراير 2022،
18:00 مصر، 17:00 الجزائر
|
جنرال لاسانا كونتي
|
الزمالك - بيترو أتلتيكو
|
السبت 12 فبراير 2022،
18:00 مصر، 17:00 تونس
|
ستاد القاهرة الدولي
|
الرجاء - أمازولو
|
السبت 12 فبراير 2022،
21:00 مصر، 20:00 المغرب
|
مركب محمد الخامس
|
الأهلي - المريخ
|
السبت 5 مارس 2022،
|
ستاد السلام
|
الجولة الثانية
|
المباراة
|
الموعد
|
الملعب
|
الهلال - الأهلي
|
الجمعة 18 فبراير 2022،
18:00 مصر والسودان
|
ستاد الهلال
|
وفاق سطيف - الرجاء
|
الجمعة 18 فبراير 2022،
20:00 الجزائر والمغرب
|
ملعب مصطفى تشاكر
|
أمازولو - حوريا
|
الجمعة 18 فبراير 2022،
21:00 مصر، 20:00 المغرب
|
موسيس مابيدا
|
بيترو أتلتيكو - الوداد
|
السبت 19 فبراير 2022،
|
ستاد 11 نوفمبر
|
المريخ - صن داونز
|
السبت 19 فبراير 2022،
|
ستاد الهلال
|
جوانينج - النجم الساحلي
|
السبت 19 فبراير 2022،
|
فرانسيس تاون
|
ساجرادا - الزمالك
|
السبت 19 فبراير 2022،
|
ستاد 11 نوفمبر
|
شباب بلوزداد - الترجي
|
السبت 19 فبراير 2022،
|
ملعب 5 جوليه
|
الجولة الثالثة
|
المباراة
|
الموعد
|
الملعب
|
المريخ - الهلال
|
26-25 فبراير 2022
|
ستاد الهلال
|
الأهلي - صن داونز
|
26-25 فبراير 2022
|
ستاد السلام
|
أمازولو - وفاق سطيف
|
26-25 فبراير 2022
|
موسيس مابيدا
|
الرجاء - حوريا
|
26-25 فبراير 2022
|
مركب محمد الخامس
|
جوانينج - شباب بلوزداد
|
26-25 فبراير 2022
|
فرانسيس تاون
|
الترجي - النجم الساحلي
|
26-25 فبراير 2022
|
ملعب حمادي العقربي
|
ساجرادا - بيترو أتلتيكو
|
26-25 فبراير 2022
|
ستاد 11 نوفمبر
|
الوداد - الزمالك
|
26-25 فبراير 2022
|
مركب محمد الخامس
|
الجولة الرابعة
|
المباراة
|
الموعد
|
الملعب
|
بيترو أتلتيكو - ساجرادا
|
12-11 مارس 2022
|
ستاد 11 نوفمبر
|
الزمالك - الوداد
|
12-11 مارس 2022
|
ستاد القاهرة الدولي
|
شباب بلوزداد - جوانينج
|
12-11 مارس 2022
|
ستاد 5 جوليه
|
النجم الساحلي - الترجي
|
12-11 مارس 2022
|
ملعب حمادي العقربي
|
وفاق سطيف - امازولو
|
12-11 مارس 2022
|
ستاد مصطفى تشاكر
|
حوريا - الرجاء
|
12-11 مارس 2022
|
جنرال لاسانا كونتي
|
الهلال - المريخ
|
12-11 مارس 2022
|
ستاد الهلال
|
صن داونز - الأهلي
|
12-11 مارس 2022
|
لوفتس فيرسفيلد
|
الجولة الخامسة
|
المباراة
|
الموعد
|
الملعب
|
الهلال - صن داونز
|
19-18 مارس 2022
|
ستاد الهلال
|
المريخ - الأهلي
|
19-18 مارس 2022
|
ستاد الهلال
|
وفاق سطيف - حوريا
|
19-18 مارس 2022
|
ستاد مصطفى تشاكر
|
أمازولو - الرجاء
|
19-18 مارس 2022
|
موسيس مابيدا
|
شباب بلوزداد - النجم الساحلي
|
19-18 مارس 2022
|
ستاد 5 جوليه
|
جوانينج - الترجي
|
19-18 مارس 2022
|
فرانسيس تاون
|
بيترو أتلتيكو - الزمالك
|
19-18 مارس 2022
|
ستاد 11 نوفمبر
|
ساجرادا - الوداد
|
19-18 مارس 2022
|
ستاد 11 نوفمبر
|
الجولة السادسة
|
المباراة
|
الموعد
|
الملعب
|
الوداد - بيترو أتلتيكو
|
2-1 أبريل 2022
|
مركب محمد الخامس
|
الزمالك - ساجرادا
|
2-1 أبريل 2022
|
ستاد القاهرة الدولي
|
الترجي - شباب بلوزداد
|
2-1 أبريل 2022
|
ستاد حمادي العقربي
|
النجم الساحلي - جوانينج
|
2-1 أبريل 2022
|
ستاد حمادي العقربي
|
الرجاء - وفاق سطيف
|
2-1 أبريل 2022
|
مركب محمد الخامس
|
حوريا - أمازولو
|
2-1 أبريل 2022
|
جنرال لاسانا كونتي
|
الأهلي - الهلال
|
2-1 أبريل 2022
|
ستاد السلام
|
صن داونز - المريخ
|
2-1 أبريل 2022
|
لوفتس فيرسفيلد
القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا 2022
القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا 2022 هي بي إن سبورتس، وهي صاحبة الحقوق الحصرية للمسابقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022
أوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021-22 الأهلي في المجموعة الأولى بجانب صن داونز والهلال والمريخ، وجاء الرجاء في المجموعة الثانية رفقة حوريا ووفاق سطيف وأمازولو.
مواجهة تونسية قوية تتاجد في المجموعة الثالثة بتواجد الترجي والنجم الساحلي، وثالثهما العربي هو شباب بلوزداد ويأتي معهم جوانينج جالاكسي.
أما المجموعة الأخيرة، فيتواجد بها الزمالك والوداد وبيترو أتلتيكو وساجرادا.
|
المجموعة الأولى
|
المجموعة الثانية
|
المجموعة الثالثة
|
المجموعة الرابعة
|
الأهلي
|
الرجاء
|
الترجي
|
الوداد
|
صن داونز
|
حوريا
|
النجم الساحلي
|
الزمالك
|
الهلال
|
وفاق سطيف
|
شباب بلوزداد
|
بيترو أتلتيكو
|
المريخ
|
أمازولو
|
جوانينج جالاكسي
|
ساجرادا