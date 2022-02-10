جدول مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

أجريت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022 يوم الثلاثاء 28 ديسمبر/ كانون أول 2021، وكالعادة خرجت لنا مجموعات تُنبيء بدور قوي بين كبار القارة السمراء.

يشارك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا 16 فريقًا هم الأفضل في القارة، وأبرزهم هذا العام الأهلي والزمالك من مصر، بجانب الترجي التونسي والوداد والرجاء المغربيين.

زاد انتظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء القارة لانتظار البداية الحقيقة لدوري أبطال أفريقيا 2022، وفي الأسطر التالية نتعرف على مواعيد المباريات والقنوات الناقلة كذلك مجموعات البطولة الأهم في القارة السمراء.

جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2022 - المجموعات

ينطلق دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 11 فبراير/ شباط 2022، ويستمر حتى 2 أبريل/ نيسان 2022.

الجولة الأولى المباراة الموعد الملعب صن داونز - الهلال الجمعة 11 فبراير 2022، 18:00 السودان، 17:00 المغرب لوفتس فيرسفيلد النجم الساحلي - شباب بلوزداد الجمعة 11 فبراير 2022، 18:00 مصر، 17:00 تونس ملعب حمادي العقربي الوداد - ساجرادا الجمعة 11 فبراير 2022، 21:00 مصر، 20:00 المغرب مركب محمد الخامس الترجي - جوانينج السبت 12 فبراير 2022، 15:00 مصر، 14:00 تونس ملعب حمادي العقربي حوريا - وفاق سطيف السبت 12 فبراير 2022، 18:00 مصر، 17:00 الجزائر جنرال لاسانا كونتي الزمالك - بيترو أتلتيكو السبت 12 فبراير 2022، 18:00 مصر، 17:00 تونس ستاد القاهرة الدولي الرجاء - أمازولو السبت 12 فبراير 2022، 21:00 مصر، 20:00 المغرب مركب محمد الخامس الأهلي - المريخ السبت 5 مارس 2022،

21:00 مصر والسودان ستاد السلام

الجولة الثانية المباراة الموعد الملعب الهلال - الأهلي الجمعة 18 فبراير 2022، 18:00 مصر والسودان ستاد الهلال وفاق سطيف - الرجاء الجمعة 18 فبراير 2022، 20:00 الجزائر والمغرب ملعب مصطفى تشاكر أمازولو - حوريا الجمعة 18 فبراير 2022، 21:00 مصر، 20:00 المغرب موسيس مابيدا بيترو أتلتيكو - الوداد السبت 19 فبراير 2022،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ستاد 11 نوفمبر المريخ - صن داونز السبت 19 فبراير 2022،

15:00 السودان، 14:00 المغرب ستاد الهلال جوانينج - النجم الساحلي السبت 19 فبراير 2022،

18:00 مصر، 17:00 تونس فرانسيس تاون ساجرادا - الزمالك السبت 19 فبراير 2022،

18:00 مصر، 17:00 تونس ستاد 11 نوفمبر شباب بلوزداد - الترجي السبت 19 فبراير 2022،

20:00 تونس والجزائر ملعب 5 جوليه

الجولة الثالثة المباراة الموعد الملعب المريخ - الهلال 26-25 فبراير 2022 ستاد الهلال الأهلي - صن داونز 26-25 فبراير 2022 ستاد السلام أمازولو - وفاق سطيف 26-25 فبراير 2022 موسيس مابيدا الرجاء - حوريا 26-25 فبراير 2022 مركب محمد الخامس جوانينج - شباب بلوزداد 26-25 فبراير 2022 فرانسيس تاون الترجي - النجم الساحلي 26-25 فبراير 2022 ملعب حمادي العقربي ساجرادا - بيترو أتلتيكو 26-25 فبراير 2022 ستاد 11 نوفمبر الوداد - الزمالك 26-25 فبراير 2022 مركب محمد الخامس

الجولة الرابعة المباراة الموعد الملعب بيترو أتلتيكو - ساجرادا 12-11 مارس 2022 ستاد 11 نوفمبر الزمالك - الوداد 12-11 مارس 2022 ستاد القاهرة الدولي شباب بلوزداد - جوانينج 12-11 مارس 2022 ستاد 5 جوليه النجم الساحلي - الترجي 12-11 مارس 2022 ملعب حمادي العقربي وفاق سطيف - امازولو 12-11 مارس 2022 ستاد مصطفى تشاكر حوريا - الرجاء 12-11 مارس 2022 جنرال لاسانا كونتي الهلال - المريخ 12-11 مارس 2022 ستاد الهلال صن داونز - الأهلي 12-11 مارس 2022 لوفتس فيرسفيلد

الجولة الخامسة المباراة الموعد الملعب الهلال - صن داونز 19-18 مارس 2022 ستاد الهلال المريخ - الأهلي 19-18 مارس 2022 ستاد الهلال وفاق سطيف - حوريا 19-18 مارس 2022 ستاد مصطفى تشاكر أمازولو - الرجاء 19-18 مارس 2022 موسيس مابيدا شباب بلوزداد - النجم الساحلي 19-18 مارس 2022 ستاد 5 جوليه جوانينج - الترجي 19-18 مارس 2022 فرانسيس تاون بيترو أتلتيكو - الزمالك 19-18 مارس 2022 ستاد 11 نوفمبر ساجرادا - الوداد 19-18 مارس 2022 ستاد 11 نوفمبر

الجولة السادسة المباراة الموعد الملعب الوداد - بيترو أتلتيكو 2-1 أبريل 2022 مركب محمد الخامس الزمالك - ساجرادا 2-1 أبريل 2022 ستاد القاهرة الدولي الترجي - شباب بلوزداد 2-1 أبريل 2022 ستاد حمادي العقربي النجم الساحلي - جوانينج 2-1 أبريل 2022 ستاد حمادي العقربي الرجاء - وفاق سطيف 2-1 أبريل 2022 مركب محمد الخامس حوريا - أمازولو 2-1 أبريل 2022 جنرال لاسانا كونتي الأهلي - الهلال 2-1 أبريل 2022 ستاد السلام صن داونز - المريخ 2-1 أبريل 2022 لوفتس فيرسفيلد

القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا 2022

القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا 2022 هي بي إن سبورتس، وهي صاحبة الحقوق الحصرية للمسابقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022

أوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021-22 الأهلي في المجموعة الأولى بجانب صن داونز والهلال والمريخ، وجاء الرجاء في المجموعة الثانية رفقة حوريا ووفاق سطيف وأمازولو.

مواجهة تونسية قوية تتاجد في المجموعة الثالثة بتواجد الترجي والنجم الساحلي، وثالثهما العربي هو شباب بلوزداد ويأتي معهم جوانينج جالاكسي.

أما المجموعة الأخيرة، فيتواجد بها الزمالك والوداد وبيترو أتلتيكو وساجرادا.