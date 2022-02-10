جدول مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:08 م
10 فبراير 2022
دوري ابطال افريقيا.
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أجريت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022 يوم الثلاثاء 28 ديسمبر/ كانون أول 2021، وكالعادة خرجت لنا مجموعات تُنبيء بدور قوي بين كبار القارة السمراء.

يشارك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا 16 فريقًا هم الأفضل في القارة، وأبرزهم هذا العام الأهلي والزمالك من مصر، بجانب الترجي التونسي والوداد والرجاء المغربيين.

زاد انتظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء القارة لانتظار البداية الحقيقة لدوري أبطال أفريقيا 2022، وفي الأسطر التالية نتعرف على مواعيد المباريات والقنوات الناقلة كذلك مجموعات البطولة الأهم في القارة السمراء.

جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2022 - المجموعات

ينطلق دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 11 فبراير/ شباط 2022، ويستمر حتى 2 أبريل/ نيسان 2022.

الجولة الأولى

المباراة

الموعد

الملعب

صن داونز - الهلال

الجمعة 11 فبراير 2022،

18:00 السودان، 17:00 المغرب

لوفتس فيرسفيلد

النجم الساحلي - شباب بلوزداد

الجمعة 11 فبراير 2022،

18:00 مصر، 17:00 تونس

ملعب حمادي العقربي

الوداد - ساجرادا

الجمعة 11 فبراير 2022،

21:00 مصر، 20:00 المغرب

مركب محمد الخامس

الترجي - جوانينج

السبت 12 فبراير 2022،

15:00 مصر، 14:00 تونس

ملعب حمادي العقربي

حوريا - وفاق سطيف

السبت 12 فبراير 2022،

18:00 مصر، 17:00 الجزائر

جنرال لاسانا كونتي

الزمالك - بيترو أتلتيكو

السبت 12 فبراير 2022،

18:00 مصر، 17:00 تونس

ستاد القاهرة الدولي

الرجاء - أمازولو

السبت 12 فبراير 2022،

21:00 مصر، 20:00 المغرب

مركب محمد الخامس

الأهلي - المريخ

السبت 5 مارس 2022،
21:00 مصر والسودان

ستاد السلام

 

الجولة الثانية

المباراة

الموعد

الملعب

الهلال - الأهلي

الجمعة 18 فبراير 2022،

18:00 مصر والسودان

ستاد الهلال

وفاق سطيف - الرجاء

الجمعة 18 فبراير 2022،

20:00 الجزائر والمغرب

ملعب مصطفى تشاكر

أمازولو - حوريا

الجمعة 18 فبراير 2022،

21:00 مصر، 20:00 المغرب

موسيس مابيدا

بيترو أتلتيكو - الوداد

السبت 19 فبراير 2022،
15:00 مصر، 14:00 المغرب

ستاد 11 نوفمبر

المريخ - صن داونز

السبت 19 فبراير 2022،
15:00 السودان، 14:00 المغرب

ستاد الهلال

جوانينج - النجم الساحلي

السبت 19 فبراير 2022،
18:00 مصر، 17:00 تونس

فرانسيس تاون

ساجرادا - الزمالك

السبت 19 فبراير 2022،
18:00 مصر، 17:00 تونس

ستاد 11 نوفمبر

شباب بلوزداد - الترجي

السبت 19 فبراير 2022،
20:00 تونس والجزائر

ملعب 5 جوليه

 

الجولة الثالثة

المباراة

الموعد

الملعب

المريخ - الهلال

26-25 فبراير 2022

ستاد الهلال

الأهلي - صن داونز

26-25 فبراير 2022

ستاد السلام

أمازولو - وفاق سطيف

26-25 فبراير 2022

موسيس مابيدا

الرجاء - حوريا

26-25 فبراير 2022

مركب محمد الخامس

جوانينج - شباب بلوزداد

26-25 فبراير 2022

فرانسيس تاون

الترجي - النجم الساحلي

26-25 فبراير 2022

ملعب حمادي العقربي

ساجرادا - بيترو أتلتيكو

26-25 فبراير 2022

ستاد 11 نوفمبر

الوداد - الزمالك

26-25 فبراير 2022

مركب محمد الخامس

 

الجولة الرابعة

المباراة

الموعد

الملعب

بيترو أتلتيكو - ساجرادا

12-11 مارس 2022

ستاد 11 نوفمبر

الزمالك - الوداد

12-11 مارس 2022

ستاد القاهرة الدولي

شباب بلوزداد - جوانينج

12-11 مارس 2022

ستاد 5 جوليه

النجم الساحلي - الترجي

12-11 مارس 2022

ملعب حمادي العقربي

وفاق سطيف - امازولو

12-11 مارس 2022

ستاد مصطفى تشاكر

حوريا - الرجاء

12-11 مارس 2022

جنرال لاسانا كونتي

الهلال - المريخ

12-11 مارس 2022

ستاد الهلال

صن داونز - الأهلي

12-11 مارس 2022

لوفتس فيرسفيلد

 

الجولة الخامسة

المباراة

الموعد

الملعب

الهلال - صن داونز

19-18 مارس 2022

ستاد الهلال

المريخ - الأهلي

19-18 مارس 2022

ستاد الهلال

وفاق سطيف - حوريا

19-18 مارس 2022

ستاد مصطفى تشاكر

أمازولو - الرجاء

19-18 مارس 2022

موسيس مابيدا

شباب بلوزداد - النجم الساحلي

19-18 مارس 2022

ستاد 5 جوليه

جوانينج - الترجي

19-18 مارس 2022

فرانسيس تاون

بيترو أتلتيكو - الزمالك

19-18 مارس 2022

ستاد 11 نوفمبر

ساجرادا - الوداد

19-18 مارس 2022

ستاد 11 نوفمبر

 

الجولة السادسة

المباراة

الموعد

الملعب

الوداد - بيترو أتلتيكو

2-1 أبريل 2022

مركب محمد الخامس

الزمالك - ساجرادا

2-1 أبريل 2022

ستاد القاهرة الدولي

الترجي - شباب بلوزداد

2-1 أبريل 2022

ستاد حمادي العقربي

النجم الساحلي - جوانينج

2-1 أبريل 2022

ستاد حمادي العقربي

الرجاء - وفاق سطيف

2-1 أبريل 2022

مركب محمد الخامس

حوريا - أمازولو

2-1 أبريل 2022

جنرال لاسانا كونتي

الأهلي - الهلال

2-1 أبريل 2022

ستاد السلام

صن داونز - المريخ

2-1 أبريل 2022

لوفتس فيرسفيلد

القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا 2022

القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا 2022 هي بي إن سبورتس، وهي صاحبة الحقوق الحصرية للمسابقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022

أوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021-22 الأهلي في المجموعة الأولى بجانب صن داونز والهلال والمريخ، وجاء الرجاء في المجموعة الثانية رفقة حوريا ووفاق سطيف وأمازولو.

مواجهة تونسية قوية تتاجد في المجموعة الثالثة بتواجد الترجي والنجم الساحلي، وثالثهما العربي هو شباب بلوزداد ويأتي معهم جوانينج جالاكسي.

أما المجموعة الأخيرة، فيتواجد بها الزمالك والوداد وبيترو أتلتيكو وساجرادا.

المجموعة الأولى

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة

الأهلي

الرجاء

الترجي

الوداد

صن داونز

حوريا

النجم الساحلي

الزمالك

الهلال

وفاق سطيف

شباب بلوزداد

بيترو أتلتيكو

المريخ

أمازولو

جوانينج جالاكسي

ساجرادا

 

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