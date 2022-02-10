اضبط ترددات قنوات الكاس الرياضية المفتوحة HD الجديد 2022 Al Kass TV على جميع الاقمار بث مباشر

اضبط ترددات قنوات الكاس الرياضية المفتوحة HD الجديد 2022 Al Kass TV على بث مباشر على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بث مباشر ، وفي ظل إقامة مباريات ودوريات كروية في العالم سواء كانت أوروبية وعربية وخليجية يبدأ جميع عشاق كرة القدم ومتابعي الدوريات بالبحث عن احدث إشارة تردد قناة الكاس المعروفة في جودة بثها وعرضها جميع المباريات ، هذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم إلى وضع التردد الجديد بعد التحري والتنقيب عنه بين المواقع الإخبارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي .

وسوف نتناول في هذه المقالة تردد قناة الكاس HD المفتوحة الجديد Al Kass TV على جميع الأقمار الصناعية ، حيث يمكن لكافة الجميع والمتابعين لجميع دوريات كرة القدم خاصة الخليجية والمصرية والأوروبية من ضبط هذه الاشارة على شاشات التلفاز ، علما أن بث قناة الكاس الرياضية على مدار الساعة وبدون توقف علاوة عن أنه يعمل بتقنية HD ، ولضبط التردد يترتب على الجميع متابعة القراءة حتى النهاية .

شاهد قناة الكاس الرياضية

ونقدم لكم معلومات عامة عن قناة الكاس الرياضية ، وهي هي مجموعة قنوات قطرية رياضية تسلط الضوء على البطولات الخليجية و الآسيوية. وعن تأسيس قناة الكاس ، فقد بدأت أول مرة في 28 أبريل 2006 في شكل قناة واحدة .

وقد تحولت قناة الكاس الرياضية 2022 لمجموعة قنوات رياضية من ثمانية قنوات عالية الجودة ، وهو على النحو التالي:

تردد قناة الكاس 2022 على جميع الاقمار

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ

Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12034 27500 أفقي 3/4

Nilesat 101/102 7 غربا 12054 27500 عمودي 3/4

تردد قناة الكأس الرياضية 1 HD 2022 نايل سات وعرب سات مفتوحة :

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ

Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4

Nilesat 101/102 7 غربا 11919 27500 أفقي 5/6

تردد قنوات الكاس الرياضية 2 HD 2022 نايل سات وعرب سات “مفتوحة” :

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ

Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4

Nilesat 101/102 7 غربا 11919 27500 أفقي 5/6

تردد قناة الكأس 3 - HD 2022 مفتوحة

Nilesat 101/102 7 غربا 11919 أفقي 27500 3/4

Arabsat 2A 26 شرقا 12245 عمودي 27500 3/4

تردد قنوات الكأس 5 HD 2022 عرب سات مفتوحة :

Arabsat 2A 26 شرقا

تردد 12418

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة الكأس 6 HD 2022 مفتوحة :

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4





ترددات قنوات الكاس الرياضية 7 HD عرب سات “مشفرة”:

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

ترددات قنوات الكأس الرياضية 8 HD 2022 مفتوحة :

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4

تردد قناة الكاس الرياضية HD عرب سات 2022 مفتوحة :

Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12245 عمودي 27500 3/4

ترددات قنوات الكأس Alkass علي كل الأقمار الصناعية 2022 :

القمر التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ

نايل سات 12245 ° E 27500 رأسي V 5/6

نايل سات 11919 W 27500 أفقي H 3/4

عرب سات بدر 6 12245 ° E 27500 أفقي H 5/6

آسيا سات 5 3660 ° E 27500 رأسي V 3/4

جالكسي 19 12084 W 22000 رأسي V 3/4