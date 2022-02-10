تعرف في شهر رمضان 2022 عن أبرز المسلسلات الخليجية والسورية والمصرية الدينية

تابع في شهر رمضان 2022 عن ابرز المسلسلات الخليجية و السورية والمصرية الدينية ، ومن المتوقع ان يكون هذا الشهر الفضيل المبارك 1443 ميزة يجعله مميز عن باقي الأشهر لا سيما أن الأشخاص في الوطن العربي بدأ من الآن تحضير انفسهم لمشاهدة تلك المسلسلات التي تسجل حضورًا كبيرًا طيلة أيام شهر رمضان ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم التفاصيل كاملة في هذه السطور التي توضح لكم قائمة المسلسلات الرمضانية .

ونواصل معكم بين هذه السطور ، تقديم المسلسلات الخليجية والسورية والمصرية الدينية التي تعرض في شهر رمضان 2022 – 1443 هـ ، ولقد رصد الفريق في الفترة الأخيرة عمليات بحث واسعة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي التي يطلب فيها الجمهور في تلك البلدان وغيرها معرفة ابرز قوائم المسلسلات الرمضانية 2022 التي يتشوقون لمشاهدتها .

مسلسلات خليجية وسورية دينية في رمضان 2022

وقد وضع لكم فريق الموقع ابرز المسلسلات الدينية التي من المتوقع ان تعرض في رمضان 2022 – 1443 ، وهي على النحو التالي: أبو حنيفة النعمان: الإمام الأعظم، الطارق، ربيع قرطبة، صدق وعده، صقر قريش، قمر بني هاشم، معاوية والحسن والحسين، صلاح الدين الأيوبي، يوسف الصديق، عُمَرْ‎ .

مشاهدة مسلسلات في رمضان 2022 الدينية

ولمشاهدة المسلسلات الرمضانية الجديدة مباشرة في رمضان ، يمكن لكم ضبط تردد قنوات القرآن الكريم لمتابعة البرامج الدينية في رمضان 2022 .

افضل المسلسلات العربية

تردد قناة السعودية قرآن على النايل سات

تقوم قناة السعودية قرآن بإذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم، بأصوات تشكيلة من الشيوخ الكبار مثل: ماهر المعيقلي، فارس عباد، المنشاوي، عبدالرحمن السديس، إلخ، كما تقوم القناة بعرض مشاهد من الحرم المكي طوال اليوم بجودة عالية الدقة HD، وهذا على النايل سات حيث إن التردد كالآتي:

التردد 12149 افقي

معدل الترميز: 27500

الجودة sd

تردد قنوات القرآن الكريم لمتابعة البرامج الدينية في رمضان 2022

تردد قناة قرآن تي في QURAN TV

وتذيع قناة QURAN TV القرآن الكريم طوال اليوم، بصوت الشيخ الجليل عبدالباسط عبدالصمد رحمه الله، وتردد القناة كالآتي:

التردد 11179 (H)

معدل الترميز: 27500 (6/5)

الجودة sd

تردد قنوات القرآن الكريم لمتابعة البرامج الدينية في رمضان 2022

تردد قناة المجد 3

وتعتبر قناة المجد 3 واحدة من أشهر قنوات القرآن الكريم على الإطلاق، وتقوم القناة بإذاعة القرآن الكريم بأصوات جميع الشيوخ المعروفين تقريبا بجودة عالية، وترددها كالتالي:

التردد 12053

معدل الترميز: 27500

(3/4)

الجودة sd

موعد شهر رمضان المبارك 2022 فلكيا

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.

دعاء استقبال شهر رمضان 1443 – 2022

أما هذا المقال فسنقدم لكم فيه دعاء استقبال شهر رمضان 1443 – 2022، حيث شهد هذا الموضوع مؤخراً عمليات بحث واسعة في العديد من الدول العربية لمعرفة دعاء رمضان، ليتمكنوا من معرفة هذا الدعاء.

ويحرص كافة المسلمين في الأرض لترتيل الدعاء لكسب رضى الله عزوجل في الطاعات والأعمال ونيل طمعه في دخول الجنة وتقبل الصيام، وعن تفاصيل الدعاء فهو على النحو التالي:

أولاً: ربي أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلىما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام.

ثانيا: يا الله اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك نقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثالثًا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.