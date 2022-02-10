طبيب أردوغان يكشف تفاصيل عن حالته الصحية بعد الاصابة بكورونا

أعلن سركان طوبال أوغلو، طبيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نتائج مسحات كورونا التي أُجريت للأخير خلال اليومين الأخرين ظهرت "سلبية".

وقال طوبال أوغلو اليوم الخميس، إن أعراض كورونا على الرئيس التركي انتهت تماماً خلال الأيام الثلاث الأخيرة.

وأضاف الطبيب أن "نتائج مسحات كورونا للرئيس أردوغان خلال اليومين الأخيرين سلبية".

وعلى الصعيد ذاته، بيّن أن الطبيب أن أعراض خفيفة جدا لا زالت ظاهرة على السيدة الأولى أمينة أردوغان، التي أصيبت مع الرئيس قبل أيام.

وأردف: "أعتقد أن الرئيس أردوغان سيعود لمزاولة عمله الروتيني اعتبارا من يوم غد الجمعة".

ولفت إلى أن تلقي أردوغان تطعيم لقاح مضاد لكورونا ساهم بشكل كبير في تخطيه فترة إصابته بشكل مريح ودون مشاكل.

وتابع: "نعتقد أن اللقاح فعال للغاية بالتأكيد، منذ بداية الوباء كان موقف رئيسنا من التطعيم واضحًا جدًا، حيث كان من أوائل الذين تلقوا اللقاح في البلاد، كما تلقى الجرعة التذكيرية أيضاَ".

وأشار الطبيب التركي إلى أن أردوغان لم يتلق برنامجاً غذائياَ خاصاً خلال فترة إصابته بكورونا، بل طلب منه أن يكثر من تناول السوائل فقط.

والسبت، قال أردوغان إنه أجرى وعقيلته اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة "إيجابية" وإنه مصاب بمتحور أوميكرون.