طقس فلسطين: انحسار المنخفض الجوي و ارتفاع على درجات الحرارة ابتداءً من غدٍ الجمعة

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الخميس، أن ينحسر المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية الليلة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم غدٍ الجمعة، وتكون حول إلى أدنى من معدلاتها السنوية بقليل.

و وفقاً للراصد الجوي، فمن المتوقع أن تستقر الأجواء بشكل عام مع بقاء فرصة محدودة لهطول زخات محلية في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل عام في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نهاراً تتحول الى شرقية ليلاً.

و يوم السبت القادم، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة نهاراً في المناطق السهلية والغورية، ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وفي ساعات الليل تعود درجات الحرارة الى الانخفاض من جديد مع طقس بارد خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

أما يوم الأحد، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء معتدلة نهاراً في المناطق السهلية والغورية، ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال مع طقس صحو غالباً، وفي ساعات الليل تعود درجات الحرارة الى الانخفاض من جديد مع طقس بارد خصوصاً في الجبال، وتغطي السماء سحب متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية.