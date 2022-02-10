"فلسطين اليوم" تطلق حسابها على منصة تيك توك " TikTok"

أطلق قسم "السوشيال ميديا" في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، اليوم الخميس، حسابًا رقميًا جديدًا على منصة تيك توك " TikTok" الشهيرة، في إطار الوصول إلى الجمهور العربي والفلسطيني على المنصات الرقمية كافة في تقديم الخدمة الإخبارية المحلية والعربية والدولية.

ونشر قسم "السوشيال ميديا" مئات الفيديوهات وأحدث القصص على حسابه الرقمي الخاص بمنصة " TikTok" والتي تحمل مضمون إخباري وتفاعلي.

وقال مسؤول قسم "السوشيال ميديا" في وكالة فلسطين اليوم، سائد حسونة: إن "إنشاء حساب للوكالة على منصة تيك توك، يأتي في إطار المواكبة للدائمة لأدوات الاعلام الاجتماعي، في سبيل الوصول إلى الجمهور الفلسطيني والعربي للاطلاع على أحدث الإخبار والمواد التفاعلية".

وأضاف حسونة، أن "منصة التيك توك تعد من المنصات الرقمية الرائدة في عالم التواصل الاجتماعي بالعالم، كما أنه يتميز بمحتواها التفاعلي الجيد والجذاب"،

وأشار إلى أن هذه المنصة حصلت على المرتبة الأولى في فلسطين مقارنة بالمنصات الأخرى، وفقًا لتقيم لواقع الإعلامي الاجتماعي الفلسطيني لهذا العام"، وقال: إن "تيك توك برزت في عملتي سيف القدس عام 2021، ونفق الحرية من سجن جلبوع الذي نفذها ست أسرى فلسطينيين".

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