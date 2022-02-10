مشروب يومي "يبطئ مشاكل القلب المرتبطة بالعمر"! تعرفوا عليه

وجدت دراسة شملت أفرادا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، أن أولئك الذين يشربون ما يصل إلى ثلاثة أكواب من القهوة المطحونة يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 12٪.

وعلاوة على ذلك، كان هؤلاء الأشخاص أنفسهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 17%، وكانوا أقل عرضة للوفاة بالسكتة الدماغية بنسبة 21%.

وخلال فترة الدراسة، وجد أيضا أن القهوة منزوعة الكافيين لها عدد من الفوائد الصحية.

ووُجد أن من يشربون القهوة منزوعة الكافيين لديهم مخاطر أقل للوفاة مقارنة بمن لم يشربوها على الإطلاق. والسبب في ذلك هو أن العلماء اكتشفوا أن الفوائد الصحية للقهوة لا تأتي كلها من الكافيين، ولكن من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية الأخرى.

وعثر على بعض الاختلافات في طرق أداء بعض أنواع القهوة لتعود إلى عمليات التحضير اعتمادا على نوع القهوة.

ومع ذلك، كان هناك حد لفوائد القهوة، وحدد ذلك من خلال الكمية. فالأشخاص الذين شربوا أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم قللوا من النتائج الإيجابية.

وربط تناول أكثر من ثلاثة أكواب يوميا بزيادة خطر الوفاة بشكل عام مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

وقال الدكتور بال ماوروفيتش-هورفات، إنهم تمكنوا من استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي "لتحليل تأثير تناول القهوة بانتظام على بنية ووظيفة القلب".

وأضاف: "وجدنا أن الاستهلاك المنتظم والخفيف إلى المعتدل للقهوة يمكن أن يبطئ التغيرات القلبية المرتبطة بالعمر".

ونشرت هذه الدراسة في مجلة أمراض القلب الوقائية، وتضيف وزنا إضافيا للحجة القائلة بأن القهوة مشروب مفيد، اعتمادا على نوع وتكرار الاستهلاك.