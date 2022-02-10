سبب وفاة المتبرع الشيخ حمد الجاسر في السعودية وموعد الدفن ويكيبيديا

سبب وفاة الشيخ حمد الجاسر في السعودية وموعد الدفن ويكيبيديا ، وأعلن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة حمد الجاسر الملقب بعميد المتبرعين بالدم اليوم الخميس الموافق 10-2-2022 وبعد أن غيب الموت عليه فقد انتشر الحزن والغم بين صفوف ذويه وعائلته واصدقاءه وكل من يعرفه ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم في هذه المقالة تفاصيل الوفاة الذي أحزن الالاف .

وقد عكف فريق الموقع على وضع سبب وفاة الشيخ حمد الجاسر في السعودية بعد ان رصدنا عمليات بحث واسعة من قبل السكان في منطقة القصيم وهي مسقط رأس الشيخ ، يريدون من خلالها معرفة طبيعة المرض الذي ألم به ، فيما تقدم مواطنين بواجب التعازي في وفاته ضارعين إلى الله بأن يتغمده بواسع رحمته .

سبب وفاة الشيخ حمد الجاسر

وعن تفاصيل ذلك ، فد توفي الشيخ حمد الجاسر الملقب بعميد المتبرعين بالدم حيث تبرع بدمه أكثر من 110 مرات وذلك على مدار 40 عاماً ، جراء إصابته بمرض عضال ألم به سابقًا بأحد مستشفيات المملكة العربية السعودية

موعد دفن الشيخ حمد الجاسر

حتى كتابة هذه المقالة لم يتم تحديد موعد دفن وجنازة الشيخ حمد الجاسر ، لكنه من المقرر ان يتم الصلاة على جنازته غدًا الجمعة الموافق 11-2-2022 .

ونشير لكم إلى أن الراحل حمد الجاسر ، قد حرص على التبرع بالدم لجمعية أصدقاء بنوك الدم كل 3 أشهر، حتى بلغ من العمر 70 عاماً ، وهو ما جعله من أحد المعروفين بتبرع الدم في المنطقة .

وتوالت التعازي على مواقع التواصل الاجتماعي التي تترحم على روح المتبرع حمد الجاسر ، وكتب حساب أحمد على تويتر :" الله يرحمه انا مره وحده ومرضت يومين دوخه وغثيان مو اي واحد يمديه يتبرع كذا".

وقد وضعنا لكم في النهاية معلومة صحية بعد ان حرص الراحل حمد الجاسر على تطبيقها طيلة فترة عمره ، وهو فوائد التبرع بالدم : وهي التالي: زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة (كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية). زيادة نشاط الدورة الدموية . التبرع بالدم يساعد علي تقليل نسبة الحديد في الدم لأنه يعتبر أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.