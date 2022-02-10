تعرف على موعد شهر رمضان المبارك 2022 – 1443 هـ في الجزائر فلكيا .. فضائل صيام رمضان

متى موعد شهر رمضان المبارك 2022 – 1443 هـ في الجزائر فلكيا ، ومع اقتراب انتهاء شهر فبراير والدخول في مارس بدأ مئات آلاف المواطن في الدولة الجزائرية والدول المجاورة لها بالبحث عن موعد أول أيام رمضان 2022 ، وفي اعقاب ذلك يستعد المسلمين في التحضير إلى استقبال هذا الشهر الفضيل التي تزداد فيه الطاعات وزيارة الارحام والصلوات وصلاة التراويح بالمقابل تغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين ، كما أنه هو الشهرُ التاسعُ في التقويم الهجري والذي يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم الإجابة في هذه السطور ، مع ادعية رمضان المستجابة .

ونتناول معًا في هذه السطور عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارم 2022 – 1443 هـ ، ونشير لكم إلى أن الموعد الذي وضعنا لكم في هذه المقالة جاء بناء على دراسات وبيانات فلكية وفي أغلب الأحوال تكون قريبة جدًا بنسبة 95% للموعد الرسمي والفاصل عبر رؤية الهلال ، وعن باقي التفاصيل فهو على النحو التالي:

موعد شهر رمضان المبارك 2022 في الجزائر

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.

دعاء استقبال شهر رمضان 1443 – 2022

أما هذا المقال فسنقدم لكم فيه دعاء استقبال شهر رمضان 1443 – 2022، حيث شهد هذا الموضوع مؤخراً عمليات بحث واسعة في العديد من الدول العربية لمعرفة دعاء رمضان، ليتمكنوا من معرفة هذا الدعاء.

ويحرص كافة المسلمين في الأرض لترتيل الدعاء لكسب رضى الله عزوجل في الطاعات والأعمال ونيل طمعه في دخول الجنة وتقبل الصيام، وعن تفاصيل الدعاء فهو على النحو التالي:

أولاً: ربي أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلىما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام.

ثانيا: يا الله اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك نقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثالثًا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

استقبال رمضان 2022

رسائل تهنئة بقدوم رمضان 2022

كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم، كل عام وأنتم طيبين أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود من حروف القرآن وكعبة الإسلام أهنيك بقدوم رمضان يا أعز إنسان. يا حمام الحرم زوريهم وعطر الكعبة عطريهم وبقدوم رمضان هنيهم. كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم، كل عام وأنتم طيبين أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال.

فضائل شهر رمضان

ووضع لكم فريق الموقع ابرز فضائل شهر رمضان المبارك ، وهو على النحو التالي: حيث يعد شهر رمضان شهر مضاعفة الأجر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عمرة في رمضان تعدل حجة) رواه البخاري ومسلم.

كما أنه يعتبر شهر الدعاء المستجاب: قال تعالى بعد آيات الصيام: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون)، بالإضافة إلى أنه شهر تكفير الذنوب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه البخاري ومسلم.

وفي هذا الشهر المبارك ، شهر ليلة القدر: قال تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر...). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم) رواه ابن ماجه.