الدفاع المدني بغزة يحذر من خطورة تعبئة الغاز بين منازل المواطنين

علق المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، اليوم الخميس، على انتشار ظاهرة تعبئة الغاز بين بيوت المواطنين، أو ما تعرف بالنقاط العشوائية.

وقال بصل، في تصريح إذاعي، إن: "النقاط العشوائية لتعبئة الغاز خطر كبير على حياة وسلامة المواطنين"، مؤكداً أن المديرية تتابع الموضوع بكل قوة وإمكانيات متاحة لدى طواقم الدفاع المدني لكبح هذا الأمر.

وأضاف: "رغم كل الأسباب والمبررات التي تساق من قبل المواطنين لوجود هذه النقاط العشوائية، إلا أنها ستظل كالقنابل الموقوتة الموجودة داخل مناطق قطاع غزة".

وأوضح أن يجب إلغاء تلك الظاهرة، ولدينا شواهد كثيرة بهذا الحدث، لعل من ضمنها حريق النصيرات الذي راح ضحيته ما يزيد عن 25 مواطن، ولا نريد أن يتكرر هذا الحادث المؤسف.

وتابع: "بعض المواطنين وفي هذه الأثناء يتحدث أن الدفاع المدني لا يرحم ويلاحق الناس بقوت يومهم وعملهم، والحقيقة أن الدفاع المدني لن يسمح بأن تتفشى ظاهرة النقاط العشوائية، وسيتم محاربتها بكل قوة".

وأشار إلى أن طواقمهم تتعامل مع كل الاتصالات التي ترد إليها، وفيما يخص التبليغ عن نقاط عشوائية لتعبئة الغاز، يتم العمل وفق لوائح وضوابط وخطة موضوعة من قبل إدارة الدفاع المدني لضبط الأمر.