تعرف آخر رزمانة للعالم الكويتي صالح العجيري .. سبب وفاة صالح العجيري السيرة الذاتية ومؤلفاته وكتبه العلمية

تعرف على طبيعة مرض وسبب وفاة العالم الفلكي الكويتي صالح العجيري وموعد الدفن وتشييع الجنازة ، وأعلنت رسميًا اليوم الخميس الموافق 10-2-2022 عن وفاة صالح العجيري جراء تعرضه لأزمة صحية مزمنة بالغة ، فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشر الخبر ، وقد تقدم حكام وملوك وشخصيات عربية بواجب التعازي في وفاة صالح العجيري ، فريق فلسطين اليوم قام بوضع معلومات عامة عن هذا الرجل المعطاء التي تشهد له الميادين العلمية في علم الفلك سوف تناول لكم ابرز المؤلفات العالم صالح العجيري التي تدرس في العديد من الكليات والاكاديمات الجامعية في الوطن العربي ، كما انها تعد مصادر مهمة في علوم الفلك .

وعلى محركات البحث ابرزها جوجل الشهير ، يبحث الآلاف من المواطنين عن سبب وفاة العالم صالح العجيري ، حيث افجع خبر رحيله عن الدنيا كل من يعرفه في الوطن العربي ، كما أن الفقيد يعد من الشخصيات الهامة في الكويت التي كانت ترصد وتتابع موعد شهر رمضان ومعرفة تواريخ الأشهر وغيره من العلوم المتعلقة بالفلك ، وعن سبب وفاة العالم الجليل العجيري فهو التالي:

سبب وفاة العالم صالح العجيري

وقد عانى العالم الكويتي صالح العجيري البالغ من العمر 102 عاما ، من أمراض مزمنة قد انهشت جسده في الفترة الأخيرة إلا أن تدهورت حالته الصحية للغاية وفارق الحياة اليوم بأحد مستشفيات الكويت.

جنازة صالح العجيري

حتى كتابة هذه المقالة لم يتم تحديد الموعد الرسمي لأداء صلاة الجنازة على صالح العجيري إلا أنه من المتوقع ان تكون عملية الدفن خلال الساعات المقبلة في الكويت ، كما أنه سيواري الثرى بأحد المقابر .

وفاة صالح العجيري

وتقدم العديد من المواطنين والشخصيات الرفيعة وحكام عرب ، ومنهم حاكم دبي حيث تقدم بواجب التعازي في رحيل صالح العجيري وجاءت التعزية على النحو التالي: " تعازينا لأهل الكويت وأهل الخليج في وفاة عالم الفلك الدكتور صالح العجيري رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.. رمز علمي معرفي خليجي في مجال الفلك نفخر به.. ونتمنى أن يخلفه جيل جديد من علماء الخليج في مجال الفلك وغيرها من المجالات".

رحم الله العم #صالح_العجيري .. ايقونة الكويت الفلكية بعلمها و علومها لقرن من الزمان و الهم اهله و محبيه الصبر و السلوان. pic.twitter.com/vhUyOSOgcL — إبراهيم ع. النجادة (@ialnjadah) February 10, 2022

فهد المالكي كتب : "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. كنا في قطر نتبع تقويمه (روزنامته) قبل روزنامة الشيخ عبدالله الانصاري الله يرحمه".

إبراهيم النجدة كتب : " رحم الله العم صالح العجيري .. ايقونة الكويت الفلكية بعلمها و علومها لقرن من الزمان و الهم اهله و محبيه الصبر و السلوان".

الورقة الأخيرة في رزمانة صالح العجيري





معلومات عن صالح العجيري

وقد كتب لكم في نهاية السطور فريق فلسطين اليوم معلومات عامة عن العالم ، واسمه صالح محمد صالح عبد العزيز العجيري وهو من مواليد 23 يونيو 1920 في منطقة الحي القبلي براحة السبت. وفي عام 2000 تمن منحه عضوية الشرف في الاتحاد وذلك نظرًا لجهوده المتواصلة في الإسهام بتطوير علوم الفضاء والفلك في الوطن العربي.

مؤلفات صالح العجيري