القائد النخالة يهاتف عائلة الأسير محمود جرادات

هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، اليوم الخميس، عائلة الأسير محمود غالب جرادات المهدد بالهدم في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأثنى القائد النخالة في اتصاله الذي تحدث خلاله مع زوجة الأسير أم ساجد وابنته الطفلة ميار التي ظهرت على شاشات الاعلام وصدحت برسالة تحدٍ للاحتلال، بصمود العائلة وثباتها،

وأشاد القائد النخالة في اتصاله، ببلاغة ميار، معتبرا رسالتها أقوى من إرهاب العدو وهي تحمل رسالة الحق في مواجهة الباطل الصهيوني

كما أشاد بالهبة الكبيرة لجماهير جنين ورباطهم أمام منزل الأسير محمود جرادات.

والجمعة الماضية، أبلغت مؤسسة الدفاع عن حقوق الفرد "هموكيد"، عائلة الأسير محمود غالب جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم منزله، بعد رفض الاستئناف الذي تقدمت به المؤسسة ضد الهدم.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت جرادات وعدد من أفراد عائلته في نهاية العام الماضي، ولا يزالون رهن التحقيق، ومتزوج و لديه ٤ أطفال، وتعرض للاعتقال مرتين، وقضى ٨ سنوات في سجون الاحتلال بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، ورفضت المحكمة العليا الاسرائيلية، استئناف محامي عائلة جرادات وقررت هدم المنزل الذي يسكنه الأسير محمود وأسرته

وفيما يلي مقطع فيديو للطفلة ميار والذي أشاد القائد النخالة خلال اتصاله ببلاغة ميار ورسالتها: