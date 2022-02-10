الصحة الأردنية: 22 حالة وفاة و21460 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 22 حالة وفاة و21460 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13431 وفاة و1417890 إصابة.

وأوضحت الوزارة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عنها، إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم بلغت 29.42%، وأن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 187347 حالة.

وبيّنت أنه بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 276 حالة، وعدد الحالات التي غادرتها المستشفيات 197 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1232 حالة.