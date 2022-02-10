الاحتلال يتخذ خطوات قمعية جديدة بحق الأسرى في سجن "نفحة"

أفادت هيئة شؤون الأسرى المحررين، مساء اليوم الخميس، أن إدارة سجن نفحة تبلغ الاسرى في كافة الاقسام انهم سيخضعون للتفتيش عند الخروج لصلاة الجمعة في ساحة الفورة.

وأوضحت الهيئة، بأن الأسرى يرفضون هذا القرار وسيقيمون صلاة الجمعة داخل الغرف ولن يخضعوا لضغوطات ادارة السجون التي تحاول زعزعة خطواتهم النضالية.

وتقوم قوات الاحتلال بكشل مستمر بعمليات اقتحام لأقسام الأسرى داخل السجون من قبل وحدات القمع الخاصة التابعة لها وأهمها :الدرور، واليمام، واليماز.

وكان أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، بأن الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون معركتهم ضدّ سياسات إدارة سجون الاحتلال القمعية بحقّهم، لليوم الخامس على التّوالي، موضحاً أنّ حالة من التّوتّر الشّديد تسود السّجون، بعد إقدام إدارة السّجون على تقليص المدّة التي يقضيها الأسرى في "الفورة"، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة، وذلك في أعقاب عملية "نفق الحرّية".