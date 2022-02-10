مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال قرب جنين

أطلق مسلحون فلسطينيون، مساء اليوم الخميس، النار تجاه قوات الاحتلال "الاسرائيلي" قرب مدينة نابلس.

وقال موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري، إن " سيارة يستقلها مقاومون فلسطينيون أطلقت النار تجاه قوات الجيش قرب قرية اليامون قرب مدينة جنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح، مساء اليوم الخميس، حالة النفير العام في صفوف مقاتليها في الضفة ضد العدوان الاسرائيلي الغاشم. ضد أبناء شعبنا.

وقالت الكتائب خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة نابلس :" نعلن النفير العام في صفوف مقاتلينا للرد على جريمة اغتيال الشبان الثلاثة، وندعو السلطة الفلسطينية لإلغاء اتفاقية أوسلو لأنها السبب فيما يجري".

يذكر أن مدينة القدس وكافة مدن الضفة تشهد حالة من التوتر عقب إعدام جنود الاحتلال، ثلاثة شبان من مدينة نابلس، الثلاثاء الماضي، اندلعت على أثرها مواجهات وعمليات إطلاق نار في كافة مدن الضفة.