بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي، يترقب عشاق كرة القدم مساء اليوم، مواجهة نارية من الطراز الرفيع بين العملاق الانجليزي ليفربول وجاره ليستر سيتي ضمن في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

فريق "فلسطين اليوم"، تابع تفاصيل المباراة وموعد أقامتها والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى لروابط البث المباشر المتاحة للمباراة ليفربول وليستر سيتي2022.

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي

وليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، مع تبقي مباراة لرفاق محمد صلاح، بينما يأتي ليستر في المركز العاشر بـ26 نقطة.

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي

ويلتقي فريق ليفربول مع ضيفه ليستر سيتي، مساء الخميس، على ملعب أنفيلد رود، في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 م بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تُبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصريا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الرئيسية "beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: دييجو جوتا، فيرمينو، لويس دياز.

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي هنـــــــــــــــا