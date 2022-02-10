الاحتلال يغلق حاجزي بيت فوريك وحوارة بنابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حاجزي بيت فوريك وحوارة في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال قامت بإغلاق حاجز بيت فوريك وحوارة قرب مدينة نابلس شمال الضفة .

وتتعرض حواجز الاحتلال العسكرية والعديد من البؤر الاستيطانية في مدينتي نابلس وجنين المحتلتين، لعمليات إطلاق نار من مقاومين فلسطينيين رفضاً لتواجد الاحتلال ومستوطنيه الذي يحاول تهجير السكان الفلسطينيين من المنطقة.

وفي ذات السياق، أعلنت كتائب شهداء الأقصى الذارع العسكري لحركة فتح خلال مؤتمر صحفي في مدينة نابلس، مساء اليوم الخميس، حالة النفير العام في صفوف مقاتليها في الضفة ضد العدوان الاسرائيلي الغاشم. ضد أبناء شعبنا.

وكانت أعدمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، ظهر الثلاثاء الماضي، ثلاثة من مقاتلي كتائب شهداء الأقصى في مدينة نابلس وهم :"أدهم مبروكه الشيشاني"، و" محمد الدخيل"، و "ابراهيم النابلسي"، أعلن الاحتلال عقبها أن اغتيالهم جاء رداً على مشاركتهم في عمليات إطلاق نار تجاه الحواجز العسكرية والمستوطنات.