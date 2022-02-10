إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الخميس، بحالات اختناق أثر مواجهات اندلعت بين الاحتلال والشبان في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن المواجهات المندلعة في مخيم شعفاط بالقدس أسفرت حتي اللحظة عن إصابة العشرات بالاختناق أثراطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان.

وبينت المصادر، أن طواقم الإسعاف نقلت شاب إلى المستشفي أثر إصابته بالرصاص المغلف (المطاط).

وتشهد مدينة القدس وكافة مدن الضفة حالة من التوتر عقب، إعدام جنود الاحتلال ثلاثة شبان من مدينة نابلس، الثلاثاء الماضي، اندلعت على أثرها مواجهات وعمليات إطلاق نار في كافة مدن الضفة.

