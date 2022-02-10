مسؤول "إسرائيلي" رفيع يزور تركيا سراً

قال موقع "واي نت" العبري، اليوم الأحد :"أن المدير العام لوزارة خارجية الاحتلال "الإسرائيلي" ألون اوشفتس زار تركيا الشهر الماضي سراً".

وأشار الموقع العبري إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاستعدادات لزيارة رئيس "إسرائيل" يستحاك هرتسوغ إلى أنقرة والمتوقعة في مارس المقبل.

وأضاف :"أن اوشفيتس اجتمع مع كبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم كالين، والذي يعمل بصورة رسمية مستشاراً إعلاميا للرئيس، ومن أكثر المقربين في دائرته السياسية".

وكان للمستشار التركي دور كبير في إطلاق سراح الزوجين "الإسرائيليين" اوكنين العام الماضي، ومنذ ذلك الحين توثقت العلاقة بينه وبين "إسرائيل" عن طريق السفارة في أنقرة.

وتُعد هذه هي أول زيارة على المستوى السياسي لمسوؤل "إسرائيلي" منذ ستة أعوام، حيث قام المدير العام للخارجية يوفال روتم بزيارة تركيا عام 2016 بعد التفجير في اسطنبول والذي قتل فيه 3 سياح "اسرائيليين".

ولفت الموقع العبري، إلى أن الخارجية "الاسرائيلية" رفضت التعقيب على هذا النبأ.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوضح أن هرتسوغ سيزور تركيا في منتصف مارس/ آذار وذلك في أول زيارة من نوعها منذ سنوات، مشيرا إلى أن البلدين يمكن أن يناقشا خلال الزيارة التعاون في مجال الطاقة. وإلى الآن لم يؤكد هرتسوغ نبأ الزيارة.