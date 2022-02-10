الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ غرب سلفيت

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عدة أيام، تجريف مساحات من الأراضي في عزبة أبو آدم بقرية سرطة غرب مدينة سلفيت المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باستمرار تجريف جرافات الاحتلال عدة أراضي في عزبة أبو آدم في مدينة سلفيت المحتلة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وقال رئيس بلدية سرطة ابراهيم الخطيب :"إن أعمال التجريف تجري لصالح شركة "ميكروت" الإسرائيلية، بغرض إنشاء خط للمياه، بالإضافة لخط مواصلات بعرض 12 متراً، لصالح مستوطنة "بركان" التي تلتهم أجزاء من القرية.

وأضاف الخطيب :" تم هدم سلاسل حجرية، وجدران استنادية، واقتلاع 10 أشجار لوز، وما يقارب 150 شجرة زيتون من المنطقة".

وتقدر مساحة عزبة أبو آدم بـ(150 دونما)، وتقع أعلى شارعاً رئيسياً يعبره مئات المستوطنين يومياً، وتطل على أكبر وأخطر المستوطنات المقامة على أراضي محافظة سلفيت، فمن الشرق مستوطنتي "بركان الصناعية"، و"بركان السكنية"، التي تلتهم أجزاء من قرية سرطة، ومن المنطقة الجنوبية مستوطنة "بروخين" المقامة على أراضي قرية بروقين، ومن الجهة الجنوبية الشرقية مستوطنة "ارائيل" الصناعية.