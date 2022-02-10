موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم، يترقب عشاق كرة القدم مساء اليوم، مواجهة نارية من الطراز الرفيع بين العملاق الانجليزي ليفربول وجاره ليستر سيتي ضمن في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

فريق "فلسطين اليوم"، تابع تفاصيل المباراة وموعد أقامتها والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى لروابط البث المباشر المتاحة للمباراة ليفربول وليستر سيتي2022.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي مساء اليوم

وليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، مع تبقي مباراة لرفاق محمد صلاح، بينما يأتي ليستر في المركز العاشر بـ26 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويلتقي فريق ليفربول مع ضيفه ليستر سيتي، مساء الخميس، على ملعب أنفيلد رود، في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 م بتوقيت أبوظبي.

Two 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘣 strikes 🎯@MoSalah was on target twice in 2017 against tomorrow’s opponents ⏪ #LIVLEI pic.twitter.com/nGg67yCd80 — Liverpool FC (@LFC) February 9, 2022

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تُبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصريا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الرئيسية "beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: دييجو جوتا، فيرمينو، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي مساء اليوم

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي هنـــــــــــــــا