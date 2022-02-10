نيمار يؤكد جاهزيته لمواجهة ريال مدريد

أكد نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، جاهزيته لمواجهة ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.



وشارك نيمار في المران الجماعي لسان جيرمان صباح اليوم الخميس، حيث ظهر في التقسيمة رفقة زملائه ميسي ومبابي ودي ماريا وإيكاردي وباريديس وحكيمي وفيراتي، يستعرض مهاراته بالكرة بشكل طبيعي.

واكتفى نيمار طوال الفترة الماضية، بأداء تدريبات علاجية وبدنية في إطار تجهيزه بعد التعافي من إصابته بالتواء في الكاحل.



وتسببت هذه الإصابة في ابتعاد النجم البرازيلي عن الملاعب منذ 28 نوفمبر/تشرين ثان الماضي.



ويستعد بي إس جي لمواجهة رين، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي.