استقالة عميدة شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت عقب اضراب الكتل الطلابية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:46 م
10 فبراير 2022
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قدمت عنان الاتيرة القائمة باعمال شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت استقالتها، وذلك على ضوء استعصاء الازمة في الجامعة والضرر الكبير الذي اصابها بسبب "الاغلاق القسري" المستمر منذ 30 يوما كما قالت في كتاب الاستقالة الذي وصلت وطن نسخة عنه.

واشارت الاتيرة ، انه انطلاقا من شعورها بالمسؤولية تجاه الجامعة ومستقبلها ومكانتها فانها تتقدم بالاستقالة من منصف القائم باعمال عمادة شؤون الطلبة.

وكانت الكتل الطلابية طالبت باقالة الاتيرة معتبرة اياها احد اسباب الازمة، الامر الذي رفضت ادارة الجامعة قبوله ما ادى لاستمرار الازمة.

 

#بيرزيت #عنان الاتيرة

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