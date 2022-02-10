تردد جميع قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022-1443هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، جميع الترددات الخاصة بقنوات القرآن الكريم وإذاعات القرآن الكريم، ونقدم لك عزيزي المتابع تردد جميع قنوات واذاعات القرآن الكريم لشهر رمضان 1443هـ، حيث بدأت القنوات في تحديث تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة عرب سات ونايل سات، والتي لاحظنا زيادة البحث عنها عبر محركات جوجل في هذه الأونة تزامنا مع اقتراب موعد شهر رمضان.

تردد جميع قنوات وإذاعات القرآن الكريم 2022-1443هـ

ونظرًا لتحديث الترددات، يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تحديث الترددات على موقعها لتكون موائمة للترددات الجديدة في شهر رمضان 2022، نقدم لك جميع قنوات القرآن الكريم على قمر النايل سات.

تردد قنوات القرآن الكريم 2022

1- قناة السعودية للقرآن الكريم HD

12284-27500-V

SD 12149-27500-H

2- قناة الحياة والناس

تردد 12206-27500-V

3- قناة إثراء HD

تردد مشرق عربي 11054-27500-V

4- قناة طيبة قرآن

تردد 12186-27500-H

تردد HD بإسم Tarteel 12562-27500-H

5- قناة العفاسي

تردد 10727-27500-H

6- قناة مكة

تردد 12399-27500-V

7- قناة Al-Majd3

تردد 12054/27500/V

8- قناة QURAN

تردد 11178-27500-H

9- قناة فضة قرآن

تردد 12054-27500-V

10- قناة أهل القرآن

تردد 12399-27500-V

11-قناة رسالة الإسلام

تردد 11333-27500-H

تردد إذاعات القرآن الكريم في شهر رمضان 2022

1- إذاعة قطر للقرآن الكريم

تردد 10719-22007-V

2- إذاعة الكويت للقرآن الكريم

تردد مشرق عربي فقط 11055-27500-V

3- إذاعة الشيخ زايد للقرآن الكريم

تردد 12322-30000-V

4- إذاعة الشارقة للقرآن الكريم

تردد 11012-27500-V

5- إذاعة صوت الإسلام من الدوحة

تردد 10970-27500-V

6- إذاعة فلسطين للقرآن الكريم

تردد 12645-27500-H

7- راديو القرآن الكريم من أبوظبي

تردد 12225-27500-H

8- إذاعة نداء الإسلام

تردد 12149-27500-H

9- إذاعة Holy Quran

تردد 12149-27500-H

10- إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان

تردد 12111-27500-H

11-إذاعة القرآن الكريم من القاهرة

تردد 11765-27500-H

12-إذاعة القرآن الكريم من عمان الأردن

تردد 10930-27500-H.