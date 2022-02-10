دعاء نزول الأمطار والرعد والرياح الشديدة، في ظل المنخفضات الجوية التي تضرب البلاد، والتي يصاحبها رعد وبرق ورياح شديدة، يتزايد البحث عبر موقع جوجل الشهير، عن مدى سوء الأحوال الجوية في البلاد، كما أن الملايين يبحث عن أدعية تحميهم من شدة العواصف والبرد القارص والرياح، كما أن الدعاء يستجاب وقت هطول الأمطار ووقت النداء، أي الآذان، لهذا يسعى الناس إلى الاطلاع على الأدعية المخصصة لتلك العوامل البيئية.

كما أن الدعاء أثناء نزول يعدّ وقت نزول المطر من أوقات فضل الله -سبحانه- ورحمته على عباده، لهذا يبحث الناس عن دعاء نزول الأمطار والرعد والرياح الشديدة، لأن فيهها توسعةٌ عليهم بالخير وأسبابه المختلفة، وهو كذلك مظنّةٌ لإجابة الدعاء، فقد جاء في حديث سهل بن سعد مرفوعاً أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (اثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر)، لهذه الأسباب يعمل فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لجلب الأدعية ووضعها عبر الموقع الإلكترونية من أجل إفادة متابعيه.

دعاء نزول الأمطار والرعد والرياح الشديدة

وتضرب المنخفضات الجوية البلاد، طيلة فصل الشتاء، وتكون محملة ببرد قارص، لا يتحمله الإنسان أحيانا إلا بتشغيل وسائل التدفئة، وتحذر الأرصاد الجوية في العديد من المناسبات، من تشكل الثلوج وخروج الناس من منازلهم، إلا للضرورة القصوى.

دعاء هبوب الرياح

ورد في دعاء الرياح أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الرياح قال: "اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به".

دعاء هطول المطر

ورد عن دعاء المطر ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا رأي المطر يقول "اللهم صيبًا نافعًا"، وهو يعد من أشهر أدعية هطول الأمطار.

دعاء عند سماع صوت الرعد

ورد الرعد في القرآن الكريم وسميت سورة كاملة باسم الرعد، وورد ذكره في الآية 13 من سورة الرعد: "وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ".