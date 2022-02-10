طريقة سهلة صنع كرات الشوفان بجوز الهند والعسل بخطوات بسيطة

تحرص الأمهات على صنع أطباق شهية في الشتاء لذا تبحث عن طريقة صنع كرات الشوفان بجوز الهند والعسل بخطوات سهلة، وطريقة صنع كرات الشوفان بجوز الهند والعسل بخطوات سهلة وبسيطة، فالشوفان من الحبوب الكاملة التي ينصح بتناولها لتعزيز صحة الجسم وتقوية الجهاز المناعي الخاص به، خاصة للأطفال لكونه يساعد على النمو وأهم ما يميزه هو قلة السعرات الحرارية الموجودة به مما يجعله الاختيار الأمثل للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية طريقة صنع كرات الشوفان بجوز الهند والعسل بخطوات سهلة.

طريقة صنع كرات الشوفان بجوز الهند والعسل بخطوات سهلة

يوجد في الشوفان كميات هائلة من المعادن والفيتامينات المتنوعة التي تقوم بدورها في الحد من الإصابة بأمراض القلب مثل تصلب الشرايين أو زيادة الكوليسترول في الجسم، كما أنه يحافظ على معدل السكر في الدم والحلوى التي تحضر منه لا يكون لها آثار جانبية سيئة مثل باقي الحلويات الأخرى ولتحضير الكرات الخاصة به نقوم بما يلي:

المكونات

لعمل كرات الشوفان بالعسل وجوز الهند نحتاج إلى المقادير التالية:

ربع كوب من السكر البني.

أربع ملاعق من جوز الهند المبشور.

كأس إلا ربع من الشوفان المطحون.

ثلث كوب من عسل النحل الطبيعي.

بيضة.

رشة بسيطة من القرفة البودرة.

كيس من الفانيليا.

طريقة التحضير

يجب اتباع الخطوات التالية حتى نحصل على حلوى رائعة المذاق مثل ما يلي:

نأتي بوعاء للخلط وننزل فيه كل من القرفة مع السكر ونحركهم مع بعضهم البعض جيدًا، ثم ننزل عليهم البيضة ونقلبهم حتى تمتزج المكونات مع بعضها وتضاف الفانيليا للتخلص من رائحة البيض الغير مستحبة.

ننزل كمية جوز الهند الموجودة لدينا ونخلطها، وعليها نقوم بوضع الشوفان ونحرك المقادير حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة قليلاً.

نحضر صينية خبز وندهنها بالقليل من الزيت أو الزبدة، ثم نشكل العجين إلى أجزاء شبه متساوية باستخدام الملعقة ونضعها في الصينية.

نكرر ذلك الأمر إلى أن ننتهي من كل الكمية ونراعي أن نترك مسافة بين كل كرة وأخرى لتجنب التصاقها مع بعضها البعض.

يوضع العجين في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية تقريبًا، وننتظر لمدة سبع دقائق حتى نحصل على التسوية المطلوبة وتصبح حمراء اللون.

نخرج كرات الشوفان من الفرن ونضعها جانبًا حتى تصبح في درجة حرارة المكان، ونوزع عليها عسل النحل بشكل عشوائي ونقدمها بعد ذلك بجانب الشاي.

طريقة صنع كرات الشوفان بالحليب المكثف

بعد أن أوضحنا طريقة صنع كرات الشوفان بجوز الهند والعسل بخطوات سهلة سوف نقدم وصفة أخرى باستخدام الحليب المكثف بدلاً من العسل نظراً لما يتمتع به من مذاق مميز، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من البروتين اللازم لبناء الجسم ويحضر كما يلي:

لتحضير كرات الشوفان بالحليب المكثف نحتاج إلى كل ما يلي:

عدد اثنين كوب من طحين الشوفان.

كأس ونصف من جوز الهند.

عدد اثنين كوب إلا ربع من اللبن البودرة.

علبتان من الحليب المكثف المحلى.

رشة من القرفة المطحونة.

طريقة التحضير

يجب القيام بالخطوات التالية للحصول على كرات شوفان رائعة المذاق مع الالتزام بالترتيب التالي:

نبدأ بإحضار وعاء للعجن ونضيف فيه كل من دقيق الشوفان مع اللبن البودرة وجوز الهند ونقلبهم جيدًا مع بعضهم البعض ثم نرفعهم على نار خفيفة للتحميص.

ننزل الحليب المكثف المحلى مع القرفة ونعجن المقادير مع بعضها حتى يصبح لدينا عجينة يسهل تشكيلها.

نحضر صينية ونضع عليها ورقة زبدة، ثم نأخذ جزء من العجين ونشكله على هيئة كرة ثم نضعها على ورق الزبدة وندخلها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تصبح متماسكة جيدة.

نأتي بالقليل من عصاة المطبخ المخصصة لعمل الشيش طاووق ونضع بها العجين ونقدمها في مناسبات الأطفال وأعياد الميلاد.

طريقة صنع كرات الشوفان بالتمر

هذه الوصفة تتشابه مع طريقة صنع كرات الشوفان بجوز الهند والعسل بخطوات سهلة باختلاف المكونات المستخدمة في التحضير، وتحتاج هذه الحلوى إلى ساعة تقريبًا في تحضيرها وفيها يستخدم التمر الطري للاستفادة من كثرة منافعه خاصة الطاقة التي يمنحها للجسم ويتم تحضيره كما يلي:

لعمل كرات الشوفان بالتمر يجب شراء المكونات التالية:

كوب ونصف من التمر الطري المهروس جيدًا.

ثلاث أكواب من دقيق الشوفان.

عدد اثنين كوب ونصف من الطحين الأسمر.

رشة بسيطة من الملح.

نصف كأس من الزبدة الطرية.

خمس ملاعق كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضير

نقوم باتباع التعليمات التالية للحصول على كرات الشوفان بالتمر وذلك من خلال فعل ما يلي:

نبدأ بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية إلى أن نجهز باقي المكونات.

نقوم بوضع المقادير الجافة المكونة من طحين الشوفان والدقيق الأسمر والسكر والملح ونحركهم مع بعضهم البعض جيدًا.

ننزل الزيت والزبدة على المقادير الجافة ونقلبها حتى تتجانس وتصبح عجين.

نحضر صينية ونضع عليها ورقة زبدة ثم نأخذ مقدار العجين بواسطة ملعقة ونضعه، بعد ذلك نمسح الملعقة بالزيت ونأخذ مقدار آخر ونضعه ونكرر ذلك الأمر حتى تفنى الكمية التي لدينا.

ندخل العجين فرن ساخن لمدة ستة دقائق حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي، ثم نوزع التمر على العجين وندخله مرة ثانية الفرن لمدة دقيقتين.

نخرج العجين وننتظر حتى يبرد جيدًا ثم نضعه على طبق تقديم بالإضافة إلى كوب من شاي الكرك أو القهوة حسب الرغبة.

طريقة صنع كرات الشوفان بالشوكولاتة

حلى الشوفان بالشوكولاتة واحد من الأصناف السهلة والمميزة التي لها مذاق خاص ويعشقها الصغار كثيرًا، لذلك ينصح بتحضيرها إذا ما كان لديك عيد ميلاد لأحد الصغار، كما يمكن تقديمها للأطفال في النادي أثناء ممارسة التمارين الرياضية لجعلهم أكثر طاقة ويتم تحضير هذه الوصفة بالطريقة التالية:

المكونات

يجب شراء بعض المقادير قبل البدء في عمل هذه الوصفة مثل ما يلي:

كأس من السكر البني.

عدد اثنين كوب إلا ربع من السمنة البلدي.

رشة بسيطة من الفانيليا البودرة.

كوب ونصف من قطع الشوكولاتة الصغيرة.

نصف كيلو من دقيق الشوفان.

خمس ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني.

طريقة التحضير

لضمان نجاح هذه الوصفة يجب الالتزام بترتيب الخطوات التالية:

نأتي بصينية فرن ونمسحها بفرشاة بها كمية بسيطة من الزيت، ثم نأخذ السمنة في وعاء ونرفعها على الموقد حتى تذوب تماماً وننزل عليها السكر والفانيليا ونحركهم إلى أن يذوب السكر.

يضاف طحين الشوفان مع ذلك الخليط ونقلبه، ثم نفرد المزيج على سطح مستو ونقوم بعمل حمام مائي للشوكولاتة بالإضافة إلى زبدة الفول السوداني وعندما تذوب نقوم بتوزيعه فوق المزيج السابق.

نحضر قطاعات العجين ونقوم بعمل المزيج إلى قطع متساوية ودائرية الشكل ونضعها على ورق زبدة مع ترك مسافات ما بين كل واحدة وأخرى.

ندخل المزيج إلى الثلاجة لمدة ثلث ساعة ثم نضعه في فرن ساخن لمدة دقيقتين ونخرجه ونتركه حتى يبرد تمامًا ويقدم.