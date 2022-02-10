ارتفاع جديد للدولار في غزة ظهر اليوم 10 فبراير 2022

شهد سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الخميس 10/2/2022 ، ارتفاع طفيف على سعر صرفه ليواصل الصعود بوتيرة متتالية منذ عدة أيام وسط توقعات بأن يشهد مزيداً من الارتفاع .
ووصل سعر صرف الدولار ظهر اليوم الخميس لـ 3.225 ، ليرفت بمقدار 0.2 منذ يوم أمس .
وكان مختص مالي توقع ان يرتفع الدولار خلال الايام القادمة وقد يصل لـ4 شواقل قبل نهاية العام .
جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في الأسواق المحلية اليوم الخميس 10 فبراير 2022 على النحو التالي: -
سعر صرف الدولار: 3.20 شيكل
سعر صرف الدينار: 4.52 شيكل
سعر صرف اليورو:3.66 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.20 شيكل