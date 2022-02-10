ضبط 7650 شريحة اتصالات "إسرائيلية" في نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:54 م
10 فبراير 2022
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ضبط جهاز الضابطة الجمركية اليوم الخميس 10 فبراير 2022، على أحد الحواجز المنتشرة على مداخل مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، (7650) شريحة اتصالات "إسرائيلية" ممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية.

وأوضحت الضابطة، في بيان صحفي، أنه باستدعاء جهة الاختصاص بمديرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة؛ أقرت التحفظ على الكمية المذكورة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

وأهاب جهاز الضابطة الجمركية بالمواطنين عدم استخدام الشرائح "الإسرائيلية" لعدم قانونيتها، ولما تلحقه من ضرر على الجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي.

 

#نابلس #الضفة الغربية المحتلة #شرائح إسرائيلية #جهاز الضابطة الجمركية

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