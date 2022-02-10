الكشف عن تفاصيل قضية سرقة محل تجاري وسط القطاع

كشفت الأدلة الجنائية بالمحافظة الوسطى وسط قطاع غزة، عن قضية سطو على أحد المحال التجارية وسرقته، بعد تلقي الدائرة إشارةً من عمليات شرطة المحافظة تفيد بوجود سرقة في محل لبيع الملابس يعود لأحد المواطنين.

وقال رئيس قسم الأدلة الجنائية بالمحافظة الوسطى الرائد حمادة العُكر: "إن الطاقم الفني باشر بإجراءات البحث الجيد عن طريقة دخول وخروج الجاني وأسلوبه الإجرامي ومن ثم البحث عن بصمات الأصابع والأقدام".

وأضاف العُكر: "إن الطاقم نجح في رفع بصمات أصابع يعتقد أنها تعود للمشتبه به"، حيث تم إرسال البصمات إلى "قسم البصمات في دائرة المعمل الجنائي".

وأوضح أن "قسم المضاهاة" أجرى مضاهاة مع بصمات عدد من المشتبه بهم في منطقة الاختصاص والمتوفرة بصماتهم مسبقًا طرف المعمل الجنائي

ولفت الرائد العُكر إلى وجود تطابق البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة مع بصمات أحد المشتبه بهم.

ونوه إلى أنه تم إعداد التقرير الفني بذلك ورفعه لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشدد الرائد العُكر على المواطنين للحفاظ على مَسرح الجريمة وإفساح المجال أمام الطواقم الفنية للتعامل مع أي حدث من شأنه الكشف السريع عن الجناة وتقديمهم للعدالة.