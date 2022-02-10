تصنيف "الفيفا" لشهر فبراير.. بلجيكا بالصدار وقفزة مصرية والجزائر تتراجع 14 مرتبة

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أحدث تصنيف للمنتخبات الوطنية بعد المباريات الدولية التي شهدها شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأسفر التصنيف الجديد عن قفزة استثنائية لمنتخب مصر بتقدمه 11 مركزا، إذ وصل للمرتبة الـ 34 عالميا بعد نتائجه المميزة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وحل المنتخب المصري في المرتبة الرابعة على مستوى قارة إفريقيا بعد السنغال والمغرب ونيجيريا، إذ احتل أسود الأطلس المركز الـ 24 عالميا.

أما منتخب السنغال، المتوج بطلا لكأس الأمم الإفريقية على حساب مصر، فقد احتل المركز الـ 18 عالميا والأول على صعيد القارة السمراء، وهو أعلى مركز له على الإطلاق.

وجاء المنتخب المغربي في صدارة تصنيف المنتخبات العربية، يليه مصر ثم تونس، التي تراجعت للمركز الـ 36 عالميا.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف مجددا، متقدما على البرازيل وفرنسا، فيما قفزت الأرجنتين للمرتبة الرابعة على حساب إنجلترا.

وضمت المراكز الـ 10 الأولى أيضا كلا من إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، الدنمارك وهولندا، فيما تقدمت ألمانيا والمكسيك نحو المركزين الـ 11 والـ 12 على الترتيب.

تراجع تاريخي للجزائر

وتراجع منتخب الجزائر بشكل كبير، وسجل أكبر تراجع في النقاط بخصم 55.58 نقطة من رصيده.

وكان بطل إفريقيا 2019 فشل في التأهل لدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأخيرة، بعدما تذيل مجموعته في دور المجموعات.

منتخب الجزائر كان صاحب أكبر انخفاض في المراكز بالتراجع 14 مرتبة دفعة واحدة، ليستقر في المركز 43 عالميا والسابع إفريقيا.

أفضل 10 منتخبات في تصنيف الفيفا لشهر فبراير 2022

بلجيكا (1 عالميا)

البرازيل (2 عالميا)

فرنسا (3 عالميا)

الأرجنتين (4 عالميا)

إنجلترا (5 عالميا)

إيطاليا (6 عالميا)

إسبانيا (7 عالميا)

البرتغال (8 عالميا)

الدنمارك (9 عالميا)

هولندا (10 عالميا)

أفضل 10 منتخبات عربية في تصنيف الفيفا لشهر فبراير 2022

المغرب (24 عالميا)

مصر (34 عالميا)

تونس (36 عالميا)

الجزائر (43 عالميا)

قطر (52 عالميا)

السعودية (53 عالميا)

الإمارات (69 عالميا)

العراق (74 عالميا)

عمان (79 عالميا)

البحرين (89 عالميا)

أفضل 10 منتخبات إفريقية في تصنيف الفيفا لشهر فبراير 2022

السنغال (18 عالميا)

المغرب (24 عالميا)

نيجيريا (32 عالميا)

مصر (34 عالميا)

تونس (36 عالميا)

الكاميرون (38 عالميا)

الجزائر (43 عالميا)

مالي (48 عالميا)

كوت ديفوار (51 عالميا)

بوركينا فاسو (56 عالميا)

أفضل 10 منتخبات آسيوية في تصنيف الفيفا لشهر فبراير 2022

إيران (21 عالميا)

اليابان (23 عالميا)

كوريا الجنوبية (29 عالميا)

أستراليا (37 عالميا)

قطر (52 عالميا)

السعودية (53 عالميا)

الإمارات (69 عالميا)

العراق (74 عالميا)

الصين (75 عالميا)

عمان (79 عالميا)