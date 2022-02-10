القيادي عليان يهاتف عوائل شهداء وأسرى ومحررين وينقل تعازي الأمين العام النخالة

أجرى الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ومدير مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اتصالًا هاتفيًا مع عائلة الشهيد المجاهد/ مالك ديب معزيًا بوفاة والد الشهيد، الحاج/ عبد اللطيف خليل ديب الذي توفي في مخيم الرشيدية بجنوب لبنان.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد/ مالك ديب استشهد في عملية إنزال نفذها المجاهدون بتاريخ 7/10/1993م، في مغتصبة "مسكاف عام" الصهيونية المقامة على أرضنا المحتلة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، وقد ارتقى الشهيد البطل مالك عبد اللطيف ديب خلال هذه العملية البطولية.

كما أجرى الدكتور جميل عليان اتصالًا هاتفيًا مع عائلة الأسير المجاهد/ عمران حسن أبو الخير من بلدة سيلة الحارثية بجنين، وتقدم تعازيه بوفاة فقيدهم الحاج/ حسن صادق أبو الخير (أبو صادق) الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الماضي، داعيًا الله الفرج القريب عن الأسير المجاهد/ عمران أبو الخير الذي اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 03/01/2022م وما زال موقوفًا في سجون الاحتلال الصهيوني؛ وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ويقبع حاليًا في سجن مجدو.

في ذات السياق أجرى الدكتور جميل عليان اتصالًا هاتفيًا مع الأسير المحرر/ راجح الجنيدي (أبو أحمد) من مدينة الخليل معزيًا إياه بوفاة والده الحاج/ رضوان سليم الجنيدي (أبو محمد)، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وخلال الاتصال الهاتفي بعوائل الشهداء والأسرى والمحررين نقل عليان تعازي الأخ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد المجاهد/ أبو طارق النخالة، وإخوانه في قيادة وكوادر الحركة.