أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 10/2/2022

استقرت أسعار الذهب في الأردن في السوق المحلية، اليوم الخميس 10/2/2022، وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة استقر سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في السوق المحلية عند 37.4 دينارا، والشراء بقيمة 35.9 دينارا.

كما استقر سعر بيع عيار 24 قيراط عند 43.7 دينارا، والشراء عند 41.2 دينارا، أيضا استقر سعر بيع وشراء عيار 18 عند 33.5 دينارا على التوالي.

وتراجعت أسعار النفط بالسوق الأمريكية العالمية، الأربعاء ، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي.

ويأتي التراجع مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى في ثماني سنوات وتصاعد المخاوف حيال المعروض في السوق في ظل احتمالات رفع العقوبات الاقتصادية عن صادرات النفط الإيرانية، مع اقتراب المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران من النجاح.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.3 في المئة إلى مستوى 88.64 دولار من مستوى الافتتاح عند 89.84 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 89.87 دولار، وانخفض خام برنت بنسبة 1.25 في المئة إلى مستوى 90.08 دولار للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 91.20 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 91.30 دولار.