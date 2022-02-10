محدث مجاناً تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022 نايل سات- اضبطه الآن

محدث مجاناً تردد التلفزيون الجزائري القناة الأرضية على النايل سات Fréquence ENTV 2022 sur Nilesat Eutelsat et SES - ويتزايد البحث عن تردد التلفزيون الجزائري القناة الأرضية على النايل سات Fréquence ENTV 2022 sur Nilesat Eutelsat et SES نستعرض لكم تردد قناة الارضية الجزائرية Hd نايل سات 2022 الناقلة لمباريات مهمة خلال الأيام المقبلة، وهي من القنوات التي يتم البحث عنها بشكل مستمر، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022 والتي تحظى باهتمام بالغ وكبير لدى المشاهدين وخاصة عشاق كرق القدم المستديرة.

تردد قناة الأرضية الجزائرية ENTV

وبثت قناة الجزائرية الأرضية عن بثها لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2022، ودعت جميع عشاق كرة القدم إلى ضبط تردد القناة بجميع الطرق وعلى جميع الأقمار الصناعية، وتعتبر القناة الارضية الجزائرية ENTV National program هي القناة الأولى في باقة قنوات التلفزيون الجزائري الحكومية التي تذيع باقة من البرامج التلفزيونية المتنوعة، وارتفعت شهرتها بعد نقلها لأهم البطولات العربية والعالمية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة مجانا

تمتلك قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة مجانا على يوتلسات حقوق نقل مباريات الفرق الجزائرية والعربية فى البطولات الإفريقية مثل دورى أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الافريقى أو المعروف بالكونفدرالية الإفريقية، حيث تمتلك القناة حقوق نقل مباريات الفرق الجزائرة فى الجزائر كما تنص لوائح الإتحاد الأفريقى.





كيفية إدخال كود قناة الجزائرية الأرضية programme national

يمكنكم الآن متابعة الفيديو التعليمي لمعرفة كيفية إدخال شفرة BISS ، لضرورة فتحها ومشاهدة المباراة حيث لا تعمل القنوات الأرضية فضائياً إلا بعد إدخالها بجهاز الاستقبال.

https://www.youtube.com/watch?v=ORmWb5CocxA

تردد قناة الأرضية الجزائرية ENTV Algeria

Nilesat 7°W – 11680 H 27500

SES 22°W – 12674 H 20250

AlcomSat 25°W – 12240 H 30000

AlcomSat 25°W – 12160 H 30000

AL Yah 52°E – 12054 H 27500

تردد القناة الجزائرية الرياضية على نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

شفرة القناة: 1100000000000000