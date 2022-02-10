باحثة سعودية تكشف عن سبب زيارتها لـ "إسرائيل"!

كشفت الباحثة السعودية نجاة السعيد، عن سبب زيارتها لـ "إسرائيل" يوم 7 فبراير 2022، مدعية أنها أتت لـ "تل أبيب" لتعزيز الشراكة والتعاون في مجالات عدة".

وأضافت السعيد: "كمستشارة وأكاديمية في الشراكة زرت (إسرائيل) وأعمل من خلال شراكة وسنطلق قريبا شراكة عبارة عن شراكة بين الباحثين الأكاديميين من مختلف الجول العربية و(إسرائيل) في مجالات، جيوسياسية، الإعلامية، تكنولوجيا البيئة، البيولوجية، والأمنية والعسكرية".

وتابعت: "أولئك الذين يبحثون عن طريقة سريعة وعملية هم أولئك الذين يعملون في مجال الأمن والعسكري. وأولئك الذين يعملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات".

وأوضحت، أن "الشراكة تهدف إلى التقارب بين الشعوب من خلال العلم والمعرفة بعيدا عن الصراعات السياسية".

وظهرت السعيد في المقابلة وهي ترتدي ألوان علم الاحتلال (الأزرق والأبيض) وتضع على سترتها "نجمة داوود" التي تتوسط العلم.

وكانت السعيد وهي باحثة سعودية وتحمل أيضا الجنسية الأمريكية، وصلت إلى الأراضي المحتلة يوم 7 فبراير الحالي، وقالت: "لقد هبطت للتو في (إسرائيل)… يا له من شعور".