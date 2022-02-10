رابط التسجيل: تعليم غزة يعلن عن موعد التقدم للوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة، اليوم الخميس، عن بدء التقدم للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2022-2023.
وأوضحت الوزارة أن التسجيل للوظائف سيكون بشكل إلكتروني من خلال بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالوزارة اعتباراً من تاريخ 13 فبراير وحتى 28 فبراير 2022م عبر الرابط التالي:
https://eservices.mohe.ps/jobs-gate
مرفق الإعلان والتخصصات المطلوبة:
اعلان شغل الوظائف التعليمية 2022-2023
مرفق دليل الاستخدام :
https://eservices.mohe.ps/jobs-gate/assets/docs/user_manual.pdf
ملاحظة/ سيتم تفعيل رابط التسجيل صباح يوم الأحد 13/2/2022