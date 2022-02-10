الزمالك يعاقب "أبو جبل" بنصف مليون جنيه..والسبب!

عاقب نادي الزمالك المصري لكرة القدم، حارس مرماه محمد أبو جبل، وذلك عقب ظهوره الإعلامي في أحد البرامج التلفزيونية.

ووفقا لتقارير إعلامية مصرية فقد قرر مسؤولو نادي الزمالك خصم نصف مليون جنيه من محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض.

وبحسب المصادر نفسها فإن قرار رئيس الزمالك جاء بخصم مستحقات اللاعب بسبب الخلافات بين رئيس النادي ومقدم البرنامج الذي ظهر فيه أبو جبل، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار بالخصم من مستحقات اللاعب المتأخرة التي لم يحصل عليها من النادي منذ فترة طويلة.

وحل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، محمد أبو جبل، محمد أبو جبل، ضيفا على برنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب مساء الاثنين الماضي.

وتألق حارس الزمالك في بطولة كأس الأمم الإفريقية مثيرا موجة من التعليقات عبر مختلف موقع التواصل الإجتماعي، الذين تناقلوا صورا وفيديوهات أبو جبل خاصة في نصف النهائي أمام الكاميرون.