تركيا تبرر التطبيع مع "إسرائيل" وعلاقتها بالفلسطينيين

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس 10/2/2022 إن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" لن يعني تغييرا في سياسة أنقرة تجاه الفلسطينيين، وذلك قبل زيارة متوقعة من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ الشهر المقبل.

وأكد جاويش أوغلو في تصريحات لتلفزيون “تي آر تي” خبر التعليقات التي أدلى بها في وقت سابق هذا الأسبوع بأن توثيق العلاقات مع إسرائيل لن يكون على حساب التزام أنقرة بقيام دولة فلسطينية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوضح أن هرتسوغ سيزور تركيا في منتصف مارس/ آذار وذلك في أول زيارة من نوعها منذ سنوات، مشيرا إلى أن البلدين يمكن أن يناقشا خلال الزيارة التعاون في مجال الطاقة. وإلى الآن لم يؤكد هرتسوغ نبأ الزيارة.

وتدين أنقرة، التي تؤيد حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، احتلال إسرائيل للضفة الغربية وسياستها تجاه الفلسطينيين في حين تدعو إسرائيل تركيا إلى وقف دعمها لحماس التي تحكم قطاع غزة.