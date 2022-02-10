نقابة الموظفين بغزة تهدد بالتصعيد وهذه مطالبها !

استنكرت نقابة الموظفين بغزة، اليوم الخميس، مماطلة لجنة متابعة العمل الحكومي تلبية مطالب نقابة الموظفين.

وأوضحت النقابة عبر صفحتها على فيسبوك، أنها رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الموظفين في القطاع العام وصبرهم طوال السنوات السابقة ورغم تقدير النقابة وتفهمها للظروف التي مر بها قطاع غزة من حصار وضيق حال خلال السنوات السابقة، إلا انها في نقابة الموظفين استشعرت مؤخرا حالة من المماطلة واللامبالاة والتسويف من لجنة متابعة العمل الحكومي في التعاطي مع مطالب الموظفين والعمل على تلبيتها وتنفيذها وعلى رأسها المطالب التالية:

1. تحسين نسبة الدفعة الشهرية من الراتب الى 70%

2. تنفيذ علاوة المخاطرة للموظفين الاداريين في وزارة الصحة

3. تغطية ما تبقى من مرابحات ما قبل 2014 من المستحقات

4. تسديد فاتورة الكهرباء للموظفين كاملة من المستحقات

5. تنفيذ المادتين رقم 12 والمادة 13 من قانون الخدمة المدنية

وتمنت النقابة على الجميع تفهم احتياجات ومطالب الموظفين حفاظا على أداءهم وعطاءهم اللامحدود وصبرهم على مدى السنوات السابقة.

وحذرت النقابة من الاستمرار في المماطلة والتسويف بمطالب الموظفين من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي، مضيفة،"نأمل ألا نضطر للدخول في إجراءات تصعيدية لتلبية مطالبنا واحتياجاتنا".