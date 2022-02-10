بالفيديو قوات خاصة تعتقل المطارد أبو عبيد في جنين

اعتقلت قوات صهيونية خاصة المطارد سائد ثابت أبو عبيد (43 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة كفر قود جنوب محافظة جنين المحتلة.

وكانت القوات الصهيونية الخاصة معززة بالآليات العسكرية قد حاصرت المحرر أبو عبيد في منزله، وقامت باعتقاله، بعد أن فشلت في الوصول إليه عدة مرات، كان اَخرها في 1/2/2022، حيث نجا من القوات الخاصة خلال كمين قرب دوار "كفيرت" جنوب غرب جنين.

والمحرر أبو عبيد اعتقل في سجون الاحتلال 6 مرات، وأمضى ما يقارب 7 سنوات، وأفرج عنه في 5 يونيو 2021م، بعد أن خاض معركة الإضراب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، عقب اعتقاله في 30 نوفمبر 2020م.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة الاعتقالات والمداهمات بحق المحررين والنشطاء في مدن الضفة المحتلة.