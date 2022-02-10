السيد نصر الله يتحدث عن حل "يحمي" الإمارات من هجمات "انصار الله "



كشف أمين عام "حزب الله" اللبناني، السيد حسن نصر الله، عن الحل الذي، حسب اعتقاده، يحمي الإمارات من هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وفي حديث لقناة "العالم"، قال السيد حسن نصر الله: "الإمارات لجأت الى طلب الحماية الأميركية والأوروبية والإسرائيلية في أول مواجهة مع أنصار الله في اليمن"، مشيرا إلى أن "التطبيع ممكن أن ينفع إسرائيل ماليا واقتصاديا وإعلاميا، لكن عسكريا هؤلاء لا يمكن أن يشكلوا نفعا لإسرائيل".

وأوضح السيد نصر الله أن "استهداف اليمنيين للإمارات هو رد فعل، والواضح أن هذا الرد مستمر في حال استمر التدخل الإماراتي في الحرب".

وتابع أمين عام "حزب الله": "الذي يحمي الإمارات هو انسحابها من الحرب على اليمن، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".