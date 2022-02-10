غزة: 7 حالات وفاة و( 2519) اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 10/2/2022، 7 حالات وفاة بفيروس كورنا و( 2519) إصابة بعد اجراء 7043 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، تعافي 750 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 230058 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 34499 حالة، واجمالي المتعافين 193753 حالة، و اجمالي الوفيات 1806 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 217 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 112 حالة.

وبشأن التطعيمات، فبلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 603292 شخص.