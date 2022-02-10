مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية ويحطمون 3 مركبات في كفل حارس

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس 10/2/2022، الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية قوات الاحتلال.

وأضاف أن قوات الاحتلال تفرض تشديدات على حركة وتنقل المواطنين بين البلدة والقرى المحيطة بها، خاصة عقب مقتل أحد المستوطنين في المنطقة منتصف كانون الأول العام الماضي، فيما تعطي الحرية لعصابات المستوطنين للتحرك بحرية وتنفيذ اعتداءات ضد المواطنين.

ومن جهة اخرى ، اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس 10/2/2022، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وحطموا ثلاث مركبات للمواطنين.

وأفاد رئيس بلدية كفل حارس علي جاسر القاق بأن المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال، اقتحموا المقامات الإسلامية في البلدة، وقاموا بتكسير زجاج مركبة للمواطن نجدات صالح، وإعطاب اطارات مركبة أخرى تعود ملكيتها لنفس المواطن، ومركبة ثالثة للمواطن خالد عبد القادر شقور.

وأضاف أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية داخل المقامات الإسلامية.

وكانت قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري على المدخل الرئيسي لبلدة كفل حارس، وأغلقت المحلات التجارية، تمهيدا لاقتحام المستوطنين.