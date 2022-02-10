سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 10 فبراير 2022.. تراجع في سعر الصرف

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 10 فبراير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم سعر الدولار في لبنان، والذي انخفض في معاملات اليوم الخميس، متأثرًا بقرار صرف الدولار وفق سعر منصة "صيرفة"، ويهتم المواطن اللبناني بشكل يومي في أسعار صرف العملات لا سيما الدولار الأمريكي، ويحوز على اهتمام التجار ورجال الاعمال ومحلات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في لبنان اليوم الخميس

وبلغ سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس ما بين 21100 و21200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، مقارنة مع متوسط 21.300 ألف ليرة في تعاملات أمس الأربعاء.