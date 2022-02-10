سعر الذهب في فلسطين بجميع عياراته

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:40 ص
10 فبراير 2022
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 10/2/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية، رغم انخفاض في الدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      189.33 شيكل      $59.02

سعر الذهب عيار 22 173.55 شيكل      $54.10

اسعار الذهب عيار 21      165.66 شيكل      $51.64

اسعار الذهب عيار 18      142.00 شيكل      $44.27

سعر الذهب عيار 14 110.44 شيكل      $34.43

سعر الذهب عيار 12 94.66 شيكل $29.51

اسعار أوقية الذهب   5,888 شيكل $1,836

اسعار جنيه الذهب   1,325 شيكل $413.15

اسعار كيلو الذهب    189,326 شيكل     $59,019

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

9 فبراير      189.15     165.51     141.87     110.34     94.58

8 فبراير      189.25     165.60     141.94     110.40     94.62

7 فبراير      187.10     163.72     140.33     109.14     93.55

6 فبراير      186.70     163.36     140.03     108.91     93.35

5 فبراير      186.67     163.34     140.00     108.89     93.33

4 فبراير      186.54     163.23     139.91     108.82     93.27

3 فبراير      185.31     162.15     138.99     108.10     92.66

2 فبراير      184.31     161.28     138.24     107.52     92.16

1 فبراير      183.71     160.75     137.79     107.17     91.86

31 يناير     183.98     160.99     137.99     107.32     91.99

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