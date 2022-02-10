دعاء اليوم الأول في شهر رمضان 2022، أقل من شهرين على حلول شهر رمضان المبارك، هو ضيف عزيز ينتظره المسلمون حول أنحاء العالم كونه يأتي ويستمر لـ 30 يوما طوال العام، فهو تكثر فيه العبادات والأدعية والأعمال الصالحة، إلا أن هناك أدعية رمضانية يبحث عنها المسلمون تختص باليوم الأول من الشهر الفضيل، فالمعروف عن الأدعية إنها تجلب الرزق، وتزيد الحسنات وتذهب السيئات، وفيها تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بينما تتضاعف هذه الأجور في الشهر المبارك.

ويدرك المسلمون الصائمون أهمية الأدعية وخاصة في الشهر المبارك، لهذا السبب يبحثون عن دعاء اليوم الأول في شهر رمضان 2022، لما فيه أجر عظيم يحتسبه الله سبحانه وتعالى لهم، والاستجابة لهم، لذلك السبب يعمل فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، جاهدا للبحث عن أدعية اليوم الأول من شهر رمضان، كونه يهم جميع المسلمين في العالم.

دعاء اليوم الأول في شهر رمضان 2022

ويختلف شهر رمضان عن بقية أشهر السنة، فيعتبره المسلمون فرصة للتكفير عن الذنوب ومضاعفة كسب الحسنات، من خلال الأدعية والصلوات والأعمال الصالحة، وصلة الأرحام، والذكاة، والاطلاع على أحوال الفقراء من المسلمين، وإعانتهم بما يستطيعون، فهو خير البركة والرحمة والعتق من النار.

دعاء اليوم الأول في شهر رمضان

وما يميز شهر رمضان صلاة التراويح بعد الانتهاء من أداء العشاء وليلة القدر التي تعد خير من ألف شهر، كما أن معظم المسلمون يعتكفون في المساجد خلال العشرة أيام الأخير من الشهر الفضيل لأن ليلة القدر تأتي خلال العشر الأواخر الأخير ولم يتم تحديد التاريخ، لهذا يسعى المصلون لكسب أجر تلك الليلة العظيمة.

دعاء اليوم الأول من رمضان

اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين.

ويعمل المسلم خلال شهر رمضان على قراءة القرآن الكريم باستمرار خلال هذا الشهر نهارًا وليلًا وختمه مرات عدة، مع التدبر في معاني الآيات، والخشوع عند القراءة.