بالصور صور جميلة لأمطار الخير في باحات المسجد الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:32 ص
10 فبراير 2022
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#المسجد الأقصى

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