بالصور صور جميلة لأمطار الخير في باحات المسجد الأقصى

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صور جميلة لأمطار الخير في باحات المسجد الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:32 ص
10 فبراير 2022
#المسجد الأقصى
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