استمرار تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي وأجواء شديدة البرودة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس 10 فبراير 2022، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم / ساعة والبحر مائجا.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر مائجا