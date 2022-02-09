سعر الذهب في سوريا الخميس 10 فبراير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في سوريا، والذي يحوز على اهتمام كبير لدى المواطنين، خاصة رجال الاعمال والتجار، وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم سعر الذهب في سوريا إلى جانب سعر اوقية الذهب والجنيه الذهب اليوم الخميس.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم نحو 147.626 ألف ليرة (58.77 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا نحو 129.176 ألف ليرة (51.42 دولار).

أسعار الذهب في سوريا الخميس 10 فبراير 2022

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الخميس في سوريا نحو 110.722 ألف ليرة (44.08 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم الخميس نحو 86.116 ألف ليرة (34.28 دولار).

سعر أوقية الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس، في سوريا نحو 4.591 مليون ليرة (1828 دولارا).

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في سوريا

وبلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم الخميس، نحو 1.033 مليون ليرة (411.29 دولار).