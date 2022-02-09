اضبط الآن تردد قناة الكاس hd المفتوحة الجديد 2022 Al Kass TV على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة الكاس hd المفتوحة الجديد 2022 Al Kass TV على جميع الأقمار الصناعية ويتزايد البحث عن تردد قناة الكاس hd المفتوحة الجديد 2022 Al Kass TV على جميع الأقمار الصناعية، وهي من القنوات التي يتم البحث عنها بشكل مستمر، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد قناة الكاس hd المفتوحة الجديد 2022 Al Kass TV على جميع الأقمار الصناعية والتي تحظى باهتمام بالغ وكبير لدى المشاهدين وخاصة عشاق كرق القدم المستديرة، حيث تقدم المباريات بجودة عالية.

ويبحث الملايين من المتابعين عن تردد قناة الكاس hd المفتوحة الجديد 2022 Al Kass TV على القمر الصناعي نايل سات ، وتتميز قناة الكاس عن غيرها من القنوات الأخرى بانها تعرض جميع المباريات الرياضية على مدار الساعة وبالمجان وبدون تشويش أو عوائق ويمكنكم الان الاستمتاع في مشاهدة هذه القناة بكل اريحية تامة ، وهو على النحو التالي:

شاهد قناة الكاس الرياضية

ونقدم لكم معلومات عامة عن قناة الكاس الرياضية ، وهي هي مجموعة قنوات قطرية رياضية تسلط الضوء على البطولات الخليجية و الآسيوية. وعن تأسيس قناة الكاس ، فقد بدأت أول مرة في 28 أبريل 2006 في شكل قناة واحدة .

وقد تحولت قناة الكاس الرياضية 2022 لمجموعة قنوات رياضية من ثمانية قنوات عالية الجودة ، وهو على النحو التالي:

تردد قناة الكاس 2022

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ

Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12034 27500 أفقي 3/4

Nilesat 101/102 7 غربا 12054 27500 عمودي 3/4

تردد قناة الكأس الرياضية 1 HD 2022 نايل سات وعرب سات مفتوحة :

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ

Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4

Nilesat 101/102 7 غربا 11919 27500 أفقي 5/6

تردد قنوات الكاس الرياضية 2 HD 2022 نايل سات وعرب سات “مفتوحة” :

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ

Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4

Nilesat 101/102 7 غربا 11919 27500 أفقي 5/6

تردد قناة الكأس 3 HD 2022 مفتوحة

Nilesat 101/102 7 غربا 11919 أفقي 27500 3/4

Arabsat 2A 26 شرقا 12245 عمودي 27500 3/4

تردد قنوات الكأس 5 HD 2022 عرب سات مفتوحة :

Arabsat 2A 26 شرقا

تردد 12418

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة الكأس 6 HD 2022 مفتوحة :

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4

ترددات قنوات الكاس الرياضية 7 HD عرب سات “مشفرة”:

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

ترددات قنوات الكأس الرياضية 8 HD 2022 مفتوحة :

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4

تردد قناة الكاس الرياضية HD عرب سات 2022 مفتوحة :

Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12245 عمودي 27500 3/4

ترددات قنوات الكأس Alkass علي كل الأقمار الصناعية 2022 :

القمر التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ

نايل سات 12245 ° E 27500 رأسي V 5/6

نايل سات 11919 W 27500 أفقي H 3/4

عرب سات بدر 6 12245 ° E 27500 أفقي H 5/6

آسيا سات 5 3660 ° E 27500 رأسي V 3/4

جالكسي 19 12084 W 22000 رأسي V 3/4